Folyamatosak a szerb rendőrségi akciók a magyar–szerb határ déli oldalán. Szükség is van rá, hiszen az embercsempészek és a migránsok állandó veszélyben tartják a helyi lakosokat. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, egyre agresszívebbek, lőnek, és most már nemcsak a kerítés mellett húzódó erdő mélyén számolnak le egymással, hanem Szabadkán és más városok közelében is. Az egyik legdurvább véres leszámolás az volt, amikor az észak-bácskai város központjának közvetlen közelében, a Lidl parkolójában lőttek egymásra.