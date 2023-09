Arról már korábban is beszámoltunk, hogy a német üzletlánc és annak parkolója kedvelt gyülekezőhelye a migránsoknak. A taxisok rendszeresen várják itt őket, és a bevásárlásukat is itt intézik. A migránsokat az áruház területén díjmentesen használható internet is oda csábítja.

Kenyérrel megtömött bevásárlókocsi a Lidlben (Fotó: Magyar Nemzet)

A helyiek már számtalanszor jelezték, félnek a migránsoktól, az üzletlánc azonban semmilyen biztonsági intézkedést nem tett az esetleges incidensek elkerülése érdekében. A bolt működése a lövöldözés alkalmával sem állt le, miközben a vérző migráns a parkolóban feküdt, a helyiek szabadon vásárolhattak.

A történtekre a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke is reagált. Pásztor István Facebook-posztjában azt írta, a szabadkai Lidl bevásárlóközpont előtt lezajlott lövöldözés végső figyelmeztetés kell, hogy legyen, hogy Szerbia felülvizsgálja a migrációs politikáját. Mint fogalmazott, határozottan és engedékenységet nem ismerve megálljt kell parancsolni az illegális migrációnak.

Elmúlt a beszélgetés ideje, az állam meg kell, hogy védje a polgárait.

– szögezte le a pártelnök.

A VMSZ köztársasági parlamenti frakcióvezetője, Pásztor Bálint pedig emlékeztetett, a magyar párt 2015 óta követeli a szerb parlamentben, hogy az állam védje meg saját polgárait.

Remélem, most már mindenki belátja, hogy ez nem mehet így tovább. Kitartóak leszünk továbbra is!

– fogalmazott.

Borítókép: Rendőrautó a Lidl parkolójában, Szabadkán 2023. szeptember 9-én, miután előző este migránsok kezdtek lövöldözni az üzlet előtt (Fotó: Magyar Nemzet)