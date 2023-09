Az Európai Unió sem egységes Koszovóval kapcsolatban. Az EU öt tagállama, Görögország, Szlovákia, Spanyolország, Ciprus és Románia még mindig nem ismeri el a balkáni ország egyoldalúan kikiáltott függetlenségét – közülük Görögország hajlik a leginkább arra, hogy változtasson az álláspontján. Legalábbis a pristinai miniszterelnök szerint: Albin Kurti úgy véli, Athén van a legközelebb a szuverenitásuk elismeréséhez – írja a Blic szerbiai napilap.

Kurti úgy fogalmazott egy interjújában, hogy Koszovó az elmúlt években diplomáciai előrelépéseket ért el a nemzetközi színtéren, különösen igaz ez Görögországgal kapcsolatban, amely közel áll Pristina függetlenségének elismeréséhez.

A miniszterelnök emlékeztetett arra is, hogy Koszovó átadta a csatlakozási kérelmét az Európai Uniónak, annak ellenére is így tett, hogy az EU tagországai közül nem mindegyik ismeri el a függetlenségüket. A Danas szerb napilap cikke szerint Kurti kijelentette, Koszovó azon vágyát, hogy az Európai Unió részévé váljon, nemcsak személyes érdekek motiválják, hanem az is, hogy hozzájáruljanak az EU sikeréhez is.

Az értékek, a normák és az elvek betartásával teszünk országunkért, ugyanakkor szükségünk van az Európai Unió segítségére is. Az EU-csatlakozásunk nemcsak a mi érdekeinket szolgálja, hanem saját magunk is hozzá szeretnénk járulni az unióhoz.

– nyilatkozta az albán politikus.

Albin Kurti gazdasági érveket is felsorolt. Mint mondta, az alacsonyabb bérek miatt Koszovó ideális hely lehet a külföldi befektetők számára.

A szerb államfő ugyanakkor arról számolt be augusztus végén, miután találkozott a görög kormányfővel, hogy Görögország nem változat álláspontján, nem ismeri el Koszovó függetlenségét.

Görög barátaink ismét megerősítették, hogy nem fog változni a hivatalos álláspont Koszovó egyoldalúan kikiáltott függetlenségének el nem ismerésével kapcsolatban. Továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy erősítsük együttműködésünket minden szinten.

– írta a Kiriákosz Micotákisszal való találkozója után Alekszandar Vucsics Instagram-bejegyzésében.