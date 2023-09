Eközben a helyzet egy jól jövedelmező üzletágat is kialakított az országban, sőt az egész Balkánon virágzik a migránsbiznisz. A szerb–magyar határ közelébe tömegesen szállítják az illegális bevándorlókat az embercsempészek.

A szerbiai hatóságok ugyan egyre többször tartanak migránsbegyűjtő akciókat, de a helyiek elmondása szerint mindez csak csepp a tengerben. A Szerbiai Rádió és Televízió stábja az egyik ilyen ellenőrzésre el is kísérte a hatóságokat. Az erről szóló riportban beszámolnak arról, hogy nem messze az úttól, a bokorban egy csendőrjárőr sátrat talál, benne pedig két migráns, élelmiszerekkel és minden olyan felszereléssel, ami az ételek elkészítéséhez szükséges.

A határ menti területeken sok a fegyveres migráns, ezért a járőröknek különösen óvatosnak kell lenniük.

Az újvidéki csendőrkülönítmény tagjai minden délután járőröznek. Először a szabadkai belvárost és a forgalmas utcákat keresik fel, majd a falvakba mennek, ahol nem ritkák a bevándorlók közötti összecsapások.

Járőrözéseink során kiemelt figyelmet fordítunk a migránsokat szállító taxikra, a helyi utcákra is figyelünk, és ha nagyobb csoport migránst látunk, akkor átvizsgáljuk és ellenőrizzük őket. Amennyiben biztonsági szempontból úgy ítéljük meg, akkor a rendőrkapitányságra visszük őket, ha nem, akkor a táborba küldjük

– mondta az újvidéki csendőrség egyik tagja.

A hatósági akciókat a lapunknak is megerősítették a helyiek. Mint a Magyar Nemzetnek névtelenül nyilatkozó szabadkai nő elmondta, folyamatosan látni a rendőrség, a csendőrség és a különleges egységek járműveit, amint a makkhetesi erdő felé mennek, de legalább annyi, sőt még több taxis is száguldozik a korábban békés városrész felé.

A taxik tele vannak migránsokkal. Szabadon viszik őket az erdő felé. Olyat is láttam már, hogy egymás után 8-9 jármű ment a magyar határ irányába. A kocsik tele voltak bevándorlókkal

− mondta a nő, aki azt is hozzátette, hogy általános a kiábrándultság a helyi lakosok körében. Mint fogalmazott, sajnos lassan már megszokják, hogy fegyverropogásra kelnek és fekszenek.

Az illegális bevándorlók szinte teljesen megszállták a határ szerbiai oldalán fekvő városokat, bandákba verődve fényes nappal sétálnak a települések központjában.

Így van ez Szabadkán is. Korábban már többször írtunk arról, hogy a boltokból teli zacskókkal távozó migránsok szállnak be a taxikba, hogy megközelítsék a magyar–szerb határt. Meg is tehetik ezt, hiszen a balkáni ország törvényei nem korlátozzák őket abban, hogy elhagyják a befogadóközpontokat. Ezeken a helyeken regisztálják őket, majd arra mennek, amerre akarnak.

Ezen a szabadkai videón az látszik, hogy a város központjában fiatal bevándorlók sétálnak. A helyiek korábban is gyanakodva figyelték őket, az elmúlt időszakban előforduló sorozatos lövések miatt a szabadkaiak már messze elkerülik őket. Meg is van erre az okuk, hiszen most már a saját életüket is veszélyben érzik. A Magyar Nemzetnek többen is megjegyezték, hogy az sincs rendben, hogy a város szélén vagy az erdőkben lövöldöznek az embercsempészek, de az végleg kiütötte a biztosítékot, hogy a centrumhoz közeli bevásárlóközpontnál is egymásra lőttek a migránsok.