Szintén a napokban számoltunk be arról is, hogy a Bajnai Gordon és Karácsony Gergely korábbi tanácsadója, Korányi Dávid vezette Action for Democracy (A4D) az október közepén esedékes lengyel parlamenti választást is guruló dollárokkal akarja befolyásolni, a jelenséggel már a lengyel sajtó is foglalkozik.

A konzervatív Wpolityce.pl hírportál cikkében felidézi azt az idehaza már jól ismert tényt, hogy az A4D olyan csatatérállamként tekint Lengyelországra, ahol veszélyben van a demokrácia, és szerintük ezt úgy lehet orvosolni, ha rengeteg pénzzel támogatják az ellenzékhez köthető NGO-kat. A magyar példához hasonlóan az A4D a lengyel ellenzéknek juttatott támogatásainak mértékéről semmit sem árult el, mindez csak később kerül nyilvánosságra. Annyi azonban bizonyos, hogy a Korányiék által támogatott civil szervezetek között számos olyan akad, amelyeket Soros György is bőkezűen patronál.

A Wpolityce.pl cikkében részletesen bemutatja az A4D magyarországi tevékenységét: a Korányiék által vezetett szervezet 8,8 millió dollárral, vagyis több mint hárommilliárd forinttal segítette az ellenzéket. Ám a teljes összeg csak később derült ki: Márki-Zay Péter először csupán 1,8 milliárd forintot vallott be.