Soros keze Lengyelországig is elér

Az Ordo Iuris bárki számára hozzáférhető internetes források alapján arra jutott, hogy a lengyel feministaszervezetek „spontán” menetei mögött gigantikus külföldi, elsősorban Soros szervezeteitől származó pénzek álltak.

Különösen az amerikai milliárdos Nyílt Társadalom Alapítványokhoz (OSF) kötődő két feministaszervezet, a Global Fund for Women és az Internatio­nal Women’s Health Coalition tűnt ki a tiltakozó felvonulások finanszírozásában. Jelentős összegeket kapott az említett Nőügyi és Családtervezési Szövetség is. Érdekes, hogy ez utóbbi komoly pénzekhez jutott a Norvég Alapból is, amelyek felett akkortájt az 1988-ban alapított, Soros-féle Báthory Alapítvány diszponált.

Az agytröszt az Ordo Iuris szerint baloldali és liberális szervezetek között osztotta szét az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Alap támogatását, noha az tulajdonképpen közpénznek számít. Lengyelország az EGT-vel kötött nemzetközi szerződés keretében jut hozzá, annak fejében, hogy megnyitja piacát az integráció országai előtt. 2021 elején a lengyel közigazgatási bíróság egy perben az Ordo Iurisnak adott igazat, és arra kötelezte a Báthory Alapítványt, hogy hozza nyilvánosságra a Norvég Alapok pénzeiről természetes és jogi személyekkel kötött szerződéseinek tartalmát. Az alapítvány ezenfelül köteles felfedni többek között a támogatottak nevét, a megítélt pénzek mértékét és a támogatások indoklását, amit hosszú éveken keresztül nem tett meg, és így szinte sajátjaként kezelte a lengyel állam pénzét.

Soros emberei szükség esetén közvetlenül is beavatkoznak. Amikor az Agora − a Gazeta Wyborcza balliberális napilap kiadója − 2016-ban súlyos pénzügyi helyzetbe került, közbelépett a milliárdos által támogatott Media Development Investment Fund: csaknem 17 millió dollárért megvásárolta az Agora ötmillió részvényét.

Az OSF kevésbé jelentős projekteket és kezdeményezéseket is támogat, amelyeket fontosnak tekint, mert Soros ideológiájával rokon eszméket képviselnek. Ilyen a Stanislaw Brzozowski Társaság, a radikális baloldali Krytyka Polityczna napilap kiadója. A társaságnak tavaly 5,36 millió zloty (mintegy 462 millió forint) bevétele volt, amelyből 1,9 millió a Soros-alapítványtól származott. Ők adták ki Sorosnak A nyílt társadalom védelmében című könyvét is lengyel fordításban.