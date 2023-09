Navracsics Tibor: Felgyorsítjuk a tárgyalásokat az Erasmus-ügyben

Navracsics Tibor hozzátette: a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, illetve az Erasmus+ és a Horizont Európa oktatási és kutatási programok témakörében főleg Johannes Hahnnal egyeztettek. Megállapodás született vele, miszerint felpörgetik a tárgyalásokat, mivel november végéig meg kéne egyezni ahhoz, hogy 2024 nyarától is biztosított legyen az említett projektek folytonossága és finanszírozása.

Azonosítottuk azokat a jobbára technikai problémákat, amiket meg kell oldanunk a következő hetekben.

A jó hangulatú tárgyalás azt a reményt kelti bennünk, hogy a következő időszakban akár az áttörésig is eljuthatunk

– mondta Navracsics Tibor, majd kifejtette:

a legutóbbi levélváltások azt éreztették, hogy mindkét fél álláspontja olyannyira merevvé vált, hogy az nehézzé tette a további tárgyalásokat.

Most úgy látták, az EB részéről nagyobb rugalmasság, így a magyar küldöttség is nagyobb rugalmasságot mutathatott, és ez nem is a kuratóriumok tagságágát, illetve hosszát vagy a kiválasztás menetét érintette.

A vita legfőbb kérdése, hogy az EU-s pénzek védelmét szolgáló jogi eszköz használható-e olyan esetben is, amikor valójában EU-s pénzek felhasználásáról nincsen szó

– mondta Navracsics Tibor, aki szerint az összes többi részletkérdés.

A november vége munkahatáridő, amit magunknak szabtak, mivel bizonyos időszakonként meg kell állapodni a következő szakasz Erasmus-finanszírozásáról, és a 2024 szeptemberében induló tanév finanszírozását a számításuk szerint az év végéig kötött megállapodás biztosítaná – mondta Navracsics, majd rámutatott:

a most indult tanév két szemeszterének finanszírozása mindenképp biztosított, ahhoz kell a most őszi megegyezés, hogy ez a következő tanévben is így legyen.

Sokaknak nem kell izgulni

A tárgyalás előtt felszólalt Iliana Ivanova, az EB által az innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős uniós biztosi posztra jelölt bolgár politikus az Európai Parlamentben. A politikus leszögezte:

„Nem lehetnek a diákok a politikai viták áldozatai, megoldásra van szükség az Erasmus+ és a Horizont Európa oktatási és kutatási programok ügyében a EB és a magyar kormányzat között között.”

Bocskor Andreának, a Fidesz EP-képviselőjének a vitával kapcsolatban feltett kérdésére válaszolva sajnálatosnak nevezte, hogy a tárgyalások megakadtak. Hozzátette ugyanakkor, hogy ha a magyar hatóságok vállalják azon jogi kötelezettségek betartását, amelyeket az EB érvényesíteni kíván, akkor semmi nem áll a pénzek folyósításnak útjában.