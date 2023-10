Ez az a falu, ahol péntek hajnalban fegyveres migránsok csaptak össze. Az incidensben legkevesebb három illegális bevándorló vesztette életét, egy pedig megsebesült. A férfi hozzáteszi:

Jó ez, mert végre megint rendet raknak migránsügyileg. Rossz is ugyanakkor, hogy itt mindig valami tragédiának kell ahhoz történnie, hogy az itteni áldatlan helyzet elérje a belgrádi döntéshozók ingerküszöbét.

Nemcsak Horgoson, hanem a határ menti erdősáv Szabadka felőli oldalán is megerősítették a hatósági jelenlétet. A Magyar Nemzet riportere a korábbi véres leszámolásoknak is helyt adó makkhetesi erdőnél volt szemtanúja több migráns begyűjtésének szombat kora délután.

Kurd migránsok Szabadkán (Fotó: Magyar Nemzet)

Kérdésünkre a migránsok magukat Törökországból érkező kurdoknak vallották, és azt állították, az erdőből jönnek vissza egy sikertelen határátlépési kísérletet követően.

Sikertelen határátlépés után Szabadka felé vonuló migránsok (Fotó: Magyar Nemzet)

Amikor meglátták a közelben őrt álló rendőröket, egy boltba próbáltak beszökni. Az egyenruhások utánuk mentek, majd miután a migránsok nem tudták igazolni személyazonosságukat, a rendőrök elszállították őket.

A rendőrség igazoltatja a migránsokat Szabadkán (Fotó: Magyar Nemzet)

A szabadkai székhelyű Pannon RTV is tapasztalta a speciális erők jelenlétét a térségben. Cikkükhöz több képet is mellékeltek, amelyen a rendőrautók mellett páncélozott katonai jármű is látható. Azt írják, „A speciális egységek tagjai és a határrendészek is a helyszínen tartózkodnak”.

A Magyar Nemzetnek egy szabadkai hölgy megerősítette, hogy egyre több egyenruhást látni az erdő közelében, ennek ellenére félnek.

Nem merünk az erdő felé menni, este pláne nem. El volt törve a lábam, nem tudok gyorsan mozogni

– mondta lapunknak Antunovics Ilona.

A fokozott rendőri jelenlét mellett a megszokott mederben zajlik az élet a szerbiai városban. Antunovics Ilona a leveleket söpri (Fotó: Magyar Nemzet)

A Pesti Srácok riportere is a katonai jelenlét megerősödéséről számolt be a magyar határkerítés déli oldalán. A fotóikon is láthatók a páncélozott járművek, melyek jelenlétére a korábbi, migránsokkal és embercsempészekkel szembeni rendőrségi akciók során eddig nem volt példa.

11 óra után a tőzegbányánál, a horgásztónál nagy létszámban sorakoztak fel a szerb hadsereg Say speciális antiterrorista kommandósai, valamint a csendőrség és a nemzetbiztonsági titkosszolgálat. Két páncélozott jármű, quadok és terepjárók várnak a bevetésre, miközben az erdőn kívül, a kritikus pontokon katonai bázisokat is elkezdtek kiépíteni

– áll a Pesti Srácok helyszíni tudósításában.

Alekszandar Vucsics szerb elnök pénteken jelentette be, hogy szükség esetén Szerbia a katonaságot is kivezényli a szerb–magyar határhoz, hogy megakadályozza a migránsok közti leszámolásokat. A szerb elnök hozzátette: nem használhatják bűncselekmények elkövetésére az ország területét a bevándorlók.