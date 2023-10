Soros György már 2007-ben a Hamász terrorszervezet mellett szólalt fel

Már 2007-ben, a Financial Times című lapban is írt Soros György arról, hogy szerinte a mekkora hibát követ el a Bush-adminisztráció a Közel-Keleten az izraeli kormány azon döntésének támogatásával, mely szerint nem hajlandó elismerni egy olyan palesztin egységkormányt, melyben a Hamász is részt venne.

Az amerikai milliárdos spekuláns akkor arról írt, hogy ez a döntés kizár minden további előrelépést egy békemegállapodás irányába egy olyan időszakban, amikor egy ilyen előrelépés segíthetne az eszkaláció elkerülésében a nagyobb közel-keleti térségben.

Természetesen, mindenben Izraelnek kellett volna engednie Soros szerint, és hosszan ír a véleménycikkében arról is, hogy miért hibáztak és miért felelősök az izraeliek és az amerikaiak.

Elvárta volna, hogy a terrorszervezettel a mindenkori izraeli kormány párbeszédet folytasson, és bár megírta, hogy a helyzet Izrael és Palesztina között megromlott annyira, hogy nem lehet tárgyalni, ezt is egyoldalúan az izraeliek nyakába varrta.

Az elemzésében arra is kitért, hogy a Hamász megosztott lett volna, ha hatalmat kapnak a kormányban, tekintve, hogy annak van egy politikai vonala és egy katonai, ami feszültséget eredményezhet.

Amikor a Hamász jelezte szándékát hogy részt venne a nemzeti egységkormányban, a katonai szárny azonnal el is rabolt egy izraeli katonát, a helyzetet kihasználva pedig a Hezbollah is betört Izraelbe, szintén több katonát elrabolva.

Az erre adott izraeli választ Soros aránytalannak nevezte, a Hezbollah kiállása pedig szerinte kivívta az arab tömegek csodálatát. Az írásában

Soros megpróbálja a Hamász által jelentett veszélyt degradálni és azt írja, hogy az igazán veszélyes Irán lehet Izraelre.

A Bush-adminisztráció után sem lassított Soros György szervezete, hiszen Barack Obama megválasztása után lehetőséget láttak arra, hogy gyengítsék az Izrael-barát lobbit Washingtonban. Ezért

2009-ben ambiciózus projektbe kezdtek, aminek a célja az volt, hogy rávegyék Európát és az Egyesült Államokat, hogy „tartsák felelőssnek Izraelt” a nemzetközi jog megsértése miatt.

Ezt a nagyszabású terv a Nyílt Társadalom Alapítvány két kiszivárgott dukomentumából látott napvilágot, hívta fel rá a figyelmet a Bloomberg hírügynökség. Ezekben fény derült arra, hogy a palesztin és izraeli emberi jogi csoportoknak nyújtott támogatások hálója miként volt egy nagyobb stratégia része az amerikai Kongresszus, az újságírók és a kormányzati tisztviselők befolyásolására.