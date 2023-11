Egyre többeknek van elege a háborúskodásból

Moszab Hasszán Juszef, más néven a „Zöld Herceg”, a Hamász alapítójának fia is felszólalt terrorszervezet és a nyugati támogatóik ellen. Az interjú során Juszef elmondta, hogy hogyan is nőt fel egy Hamász-vezér fiaként. Elárulta, hogy bebörtönözték és besúgónak állították be, majd pedig Izrael szószólója lett.

Ezt gondolják a palesztinok a Hamászról

Nem meglepő, hogy a legtöbb palesztin mit gondol a Hamászról és egyáltalán a gázai vezetésről. A Foreign Affairs magazin nemrég tette közzé az Arab Barometer legutóbbi kutatását, amiből kiderült, hogy a gázaiak többsége nem csatlakozik a Hamász eszméjéhez és egyáltalán nem támogatják, hogy a terrorszervezet pusztítsa el Izraelt.

A legtöbben egy olyan megoldást szeretnének, ahol a független Palesztina és Izrael egymás mellett létezhetne. Emellett az is fontos, hogy a legtöbben nem bíznak a Hamász vezetésében de arról is szó volt, hogy a megkérdezettek 72 százaléka szerint problémát okoz a kormányzati intézményekben a korrupció mértéke.