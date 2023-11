A korrupció miatt aggódnak leginkább az ukránok

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) legutóbbi felmérése szerint a háború mellett az alacsony jövedelem és a korrupció aggasztja leginkább az ukránokat – számolt be a The New Voice of Ukraine hírportál.

A válaszadók 63 százaléka nevezte meg első számú problémának a korrupciót, míg 46 százalékuk az alacsony jövedelmeket.

24 százalékuk elégedetlen a magas rezsiszámlákkal, míg 22 százalékuk szerint a háború okozta demográfiai válság állítja kihívás elé az országot. Mintegy húsz százalékuk emellett a magas munkanélküliséget is problémaként jelölte meg.

A válaszadók többsége úgy véli, hogy a korrupció ellen a 2014 után felállított korrupcióellenes szerveknek kell fellépniük. 43 százalékuk emellett az elnököt, valamint az elnöki hivatalt, illetve a rendőrséget, biztonsági szolgálatokat és az ügyészséget tartja a legalkalmasabbnak a korrupció elleni küzdelemre.

A felmérés eredményeiből az is kiderül, hogy az ukránok túlnyomó többsége szerint egyáltalán nem probléma, hogy az ország nem kapott konkrét tervet a NATO-csatlakozáshoz, valamint az sem, hogyha az uniós csatlakozási folyamat nem kezdődik meg időben, illetve nem hozza a várt eredményeket.

Az elmúlt hetekben Volodimir Zelenszkij népszerűsége is folyamatosan csökken, ennek pedig többek közt köze van ahhoz, hogy az ukrán elnöknek választási ígéretével ellentétben eddig nem sikerült hatékonyan felvenni a harcot az országot átszövő korrupció ellen.

Amennyiben a közeljövőben tartanák a választásokat, úgy Zelenszkij nem tudna az első fordulóban győzni, miközben fél éve még fölényes helyzetben volt

– írta az egyik legtöbb követővel rendelkező ukrán Telegram-csatorna nemrég. A Legitimnij szerint ennek több oka van és ide sorolható a magas szintű korrupció is, amelyről már a nyugati sajtóban is egyre több szó esik.

Zelenszkij nyáron több intézkedést is hozott a korrupció elleni harc jegyében, augusztusban például az összes regionális sorozóbizottság vezetőjét felmentették, mivel kenőpénzért segítettek elkerülni a hadkötelesek behívását. Ezt követően szeptemberben az ukrán elnök leváltotta korrupciós botrányokba keveredett védelmi miniszterét. A háború kirobbanása óta több száz esetben jelentették a különböző hatóságok, hogy a katonáknak szánt segélyszállítmányok egyáltalán nem jutottak el a frontra, valamint több esetben túlárazottan szereztek be hadfelszereléseket.

