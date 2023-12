Közlekedési és áramellátási fennakadásokat okozott az erős havazás Ausztria nagy részén, a magashegyi területeken a lavinaveszély-riasztást is a legmagasabb szint közelébe kellett emelni helyi médiajelentések szerint. Az erős havazás szombaton Ausztria nagy részén jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben, nemcsak a legnyugatibb Vorarlberg és Tirol tartományokban, hanem Felső- és Alsó-Ausztriában is. Tirolban a vasúti közlekedésben és az áramellátásban is fennakadások voltak.

Az ÖAMTC autóklub jelentése szerint számos főútvonal volt nehezen járható szombat reggel, ami többször okozott forgalmi dugókat és baleseteket. Az autópályákon elakadt járművek nehezítették meg a hóeltakarítást.