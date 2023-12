Zelenszkij szerint most dolgozzák ki Kijev és 50 ország egységes álláspontját a dokumentummal kapcsolatban, és amint az elkészült, átadják Oroszországnak.

Korábban az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója, Mihejlo Podoljak azt mondta, hogy Moszkvával nem lehet tárgyalni, és Kijev ellenzi a tűzszünet bármilyen forgatókönyvét, mivel az Oroszország de facto győzelmét jelentené.

A Kreml is azt közölte, most nincsenek meg az előfeltételei annak, hogy a helyzet békésen alakuljon, Moszkva abszolút prioritása a „különleges művelet” céljainak elérése, ami jelenleg csak katonai eszközökkel lehetséges. Hozzátették azt is, hogy Oroszország nagyra értékeli mindazon országok erőfeszítéseit, amelyek az ukrajnai konfliktus békés irányba történő rendezését próbálják elérni, de ez egyelőre lehetetlen.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)