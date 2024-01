Felforrósodik a víz a Vörös-tengeren

Az Egyesült Államok nem keresi a konfliktust a jemeni húszikkal, de saját érdekei védelmében a jövőben is lépni fog – közölte az óév utolsó napján a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője azt követően, hogy amerikai helikopterek semmisítették meg a jemeni fegyveresek több kishajóját, amelyek tüzet nyitottak a katonai egységekre a Vörös-tengeren. Ezt követően indult útjára az Alborj.

Irán nem ismeri el, hogy támogatja a jemeni húszi lázadókat, ám mégis ez történik.

A szilveszteri rajtaütés idején három hajót ért támadás: a USS Carney rombolót, a panamai zászló alatt hajózó Number Nine konténerszállítót és a bahamai illetőségű Unity Explorer teherhajót. A húszik támadásaikkal elviekben Izrael hadianyag-beszerzéseit akarják megakadályozni, amely céllal Irán is egyetért.

A Báb el-Mandeb-szoros 32 kilométer széles, és létfontosságú útvonal nem csupán Izrael számára, de erre halad a nemzetközi áruforgalom 12 százaléka is.

Amerikai felvetésre ezért indították el december 19-én a többnemzetiségű missziót, amely a teherhajókat védené meg a húszik támadásaitól. A nagy kereskedőcégek azonban nem kockáztatják rendkívül értékes flottáikat és rakományaikat, így egymást követően jelezték, hogy felfüggesztik a kereskedelmet a csatornán, a Vörös-tengeren, sőt egy tajvani cég ideiglenesen minden izraeli szállítmányt leállított, s érdemes megjegyezni, hogy a szóban forgó Evergreen nevű céget a Tehran Times napilap kínai társaságként jelöli meg.

A húszik és Irán célja épp az, hogy a kereskedelem megbénulásával Izrael nehézségei megnövekedjenek, a jelek szerint pedig ez sikerült is. A hajók így Ázsiából Európa felé mintegy ötezer kilométeres kitérővel, Afrika megkerülésével jutnak el, amely két hétbe is telhet. Nem is meglepő, hogy az olajpiac azonnali árnövekedéssel reagált a bizonytalanságra.