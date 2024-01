Izraelben is félnek tőle, hogy lángra lobban a Közel-Kelet?

– Mennyire háborús a hangulat Izraelben, mennyit érezni a harcokból például Tel-Avivban?

– Az élet sok szempontból visszatért a rendes kerékvágásba, különösen ha a háború első napjaihoz hasonlítjuk a jelenlegi helyzetet. Az emberek kint vannak az utcán, járnak kávézóba, bulikba, az oktatás pedig elkezdődött a legtöbb intézményben, amelyik nincs fenyegetett területen. Ugyanakkor a túszok megoldatlan helyzete továbbra is feszültséget okoz a mindennapokban, rengeteg tartalékos van még a hadseregben, a gyász és a fájdalom továbbra is meghatározó érzések.

Ami mindenképp érdekes számomra, hogy az országon belül nincs akkora látható feszültség a zsidó közösség és a lakosság kb. egyötödét kitevő arab kisebbség között, mint sokan várták.

Persze nem tudjuk, hogy az izraeli arabok mennyire érzik megfélemlítve, de a túlnyomó többség nem állt ki a Hamász mellett. Kisebb-nagyobb ügyekről lehet hallani, – például egy Hamász zászlót kitett valaki Jaffában, arab hallgatók kivonultak egy-két egyetemi előadásról, felfüggesztések – és továbbra is megmaradtak ilyen téren a problémák, de én nem látok nagyobb konfliktusokat.

– Három hónappal ezelőtt történt a terrortámadás, a gázai harcok még javában dúlnak. Mire számít, meddig tarthatnak még?

– Jelenleg abban az időszakban vagyunk, amikor a gázai hadművelet a második, intenzívebb szakaszból átlép a harmadik szakaszba, amely már célzottabb akciókra fog épülni alacsonyabb intenzitással. Az övezet északi részén ez az átalakulás már előrehaladottabb állapotban van, a hadsereg saját állítása szerint megtörte a Hamász katonai struktúráját – ez azt jelenti, hogy a szervezet tagjai továbbra is jelen vannak a területen, de sokkal alacsonyabb szervezettségi fokon.

Délen már sokkal bonyolultabb a helyzet: itt található a 2,5-3 milliósra becsült gázai lakosság túlnyomó többsége, és feltételezhetően itt vannak a Hamász vezetői is.

A háború végét azért is nehéz megjósolni, mert a szereplők valószínűleg mást értenek a háború alatt, és a megfigyelők is különbözőképpen használják a fogalmat. Ha kifejezetten az izraeli hadműveletre gondolunk, akkor annak harmadik fázisa biztos, hogy el fog húzódni még sokáig. Ugyanakkor mivel ez már egy alacsonyabb intenzitású szakasz lesz, ekkor már izraeli politikusok – ha érdekük úgy tartja – bármikor bejelenthetik, hogy vége a háborúnak, hogy csökkentsék a rájuk nehezedő politikai nyomást. Hasonló módon el is húzhatják persze. A Hamász megsemmisítése alatt is rengeteg mindent érthetünk. A Hamász nemzetközi hálózatát, ideológiáját vagy az általa képviselt identitást nem lehet megsemmisíteni, különösen csak katonai eszközökkel. Ugyanakkor olyan állapot elérhető, mint például a szíriai Iszlám Állam esetén, hogy megszűnjön területbirtokló, kormányzóképes szervezet lenni Gázában és megtépázzák a nemzetközi hálózatát. Ennek a célnak az elérése nagyban függ attól, hogy mi lesz Gáza sorsa.