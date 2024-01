Majdnem mindent megtenne Izrael a túszokért

Más hangok inkább a gázai civilek érdekében követelik a mielőbbi tűzszünetet. Ehhez a kórushoz csatlakozott Elina Valtonen finn külügyminiszter, aki egy, a német RND hírportálnak adott interjúban a következőket mondta:

Hadd fogalmazzak világosan: elég volt, a gázai civil lakosságnak azonnali humanitárius tűzszünetre van szüksége.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint a túszok biztonságos hazatérésének egyetlen módja a Hamász kiiktatása, és az Egyesült Államok és az Európai Unió nyomása ellenére határozottan elutasítja a kétállami megoldást.

Ezzel Rivlin is részben egyetért. Szerinte olyan megoldásra van szükség, amellyel el lehet kerülni, hogy a palesztin államnak nyitott határai legyenek, és bárkit beengedhessen.

Eközben az izraeli titkosszolgálatok sem tétlenkednek. A következő napokban kritikus fontosságú megbeszélésre kerülhet sor a túszok ügyében, amelyen az izraeli Moszad és Sin Bét vezetői mellett részt vesz a CIA igazgatója, az egyiptomi titkosszolgálat vezetője, és a tárgyalásokban eddig is kulcsszerepet játszó Katar miniszterelnöke − írja a The Times of Israel izraeli napilap.

Izrael néhány nappal ezelőtti ajánlatát, amely két hónapos tűzszünetről szólt az összes túsz szabadulásáért cserébe, a Hamász visszautasította. Azóta egy másik, egy hónapos tűzszünetet kínáló tervről szólnak a pletykák, ami azonban magában foglalná, hogy Jahja Szinvár és a Hamász további főbb vezetői külföldre távozhatnának.

Borítókép: Izraeli zászlókat kezükben tartó tüntetők a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet által elrabolt izraeli túszok tiszteletére elhelyezett szombat (sabbath) ünnepnapi terítékek mellett a hágai Nemzetközi Bíróság épületénél 2024. január 12-én (Fotó: MTI/EPA-ANP/Koen Van Weel)