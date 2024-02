Elkeseredett lőszervadászat Európában

A nyugati szövetségeseknek most versenyt kell futniuk az idővel. Az ukrán tartalékok legkésőbb júniusra, de az is lehet, hogy ennél korábban kimerülnek, ha nem növelik meg jelentősen a szállításokat Kijevnek. Ugyanakkor az is látható, hogyan pótolják a veszteségeket az oroszok a hadigazdaságra átállított termelésükkel. Moszkva most néhány hetes harc után lecserélheti a katonákat a frontvonali egységekben – fogalmaz a német lap.

Amíg az európaiak lőszerek felkutatásán dolgoznak, addig az ukránok már arról írnak, hogy hétszáz kilométeres hatótávolságú hazai rakétákat fejlesztenek – jelentette be Olekszandr Kamisin, Ukrajna stratégiai iparágainak minisztere. Bár a nagy hatótávolságú fegyverekről konkrét részleteket nem közöltek, Kamisin hangsúlyozta az ország rakétaprogramjának fontosságát.