Mi történt az Északi Áramlat gázvezetékkel valójában?

Mint ismeretes, Svédország után Dánia is kimondta, hogy szándékos szabotázs történt, de nincsen meg a bűnügyi alap a vizsgálat folytatásához. Svédország február 7-én az illetékesség hiánya miatt megszüntette a nyomozást, a svéd ügyészség pedig leszögezte, hogy nincs hatásköre eljárni abban az ügyben, hogy mi történt 2022. február 26-án az Északi Áramlat vezetékeinél Svédország és Dánia gazdasági övezetében.

Elég nehéz egy tenger alatti eseményt rekonstruálni. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokféle lehetőség merül föl, hogy ki követte el. Több mindenki lehetett, több mindenkinek megvan ez a képessége

– fejtette ki a szakértő, aki hozzátette, az egy fontos eredmény, hogy kimondták, hogy szándékos volt. „Előbb-utóbb majd kiderül, nyilvánvalóan valahonnan kiszivárog, de nem hiszem, hogy a helyszínen ennél többre lehet jutni felelősségteljesen.” Ahogy fogalmazott:

Nyilván a dánoknak vannak sejtéseik, hogy kik voltak, de nem akarnak rágalmazni, és előállni megalapozatlan hipotézisekkel.

A szakértő arra is kitért, hogy Oroszország a Nyugatot okolja, a Nyugat pedig Oroszországot, de mindeközben Ukrajnát is okolják.

Ha végiggondolja az ember, nagyon sok mindenkinek lehetett valamilyen érdeke. Ez terrorcselekmény, és nem csak az oroszok mondták, hogy az.

A még zajló német nyomozással kapcsolatban Gyarmati István kifejtette:

Véletlenül esetleg rájöhetnek valamire, amit a dánok elnéztek vagy nem találtak, de én nem gondolom, hogy ettől nagyon eltérő eredményre juthat bárki is, egyelőre legalábbis.

Emlékezetes, Vlagyimir Putyin orosz elnök Tucker Carlson amerikai véleményvezérnek arról beszélt, hogy nem elég az érdek, képesség is kellett az Északi Áramlat felrobbantásához. Szerinte az Egyesült Államoknak megvan a képessége és érdeke is a csővezeték felrobbantásához. Mint magyarázta, az érdek talán többekben is megvan, a megvalósításhoz való kapacitás azonban nincs.

Nem mindenki képes a Balti-tenger fenekére süllyedni és végrehajtani ezt a robbanást. ...Két komponenst kell összekapcsolni. Kinek érdeke és ki képes rá?

– szögezte le Putyin.