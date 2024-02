Putyin szerint így lenne vége pár hét alatt az orosz–ukrán háborúnak

Nem elég az érdek, képesség is kellett az Északi Áramlat felrobbantásához, legalábbis Vlagyimir Putyin szerint.

Ki robbantotta fel az Északi Áramlat gázvezetéket?

– tette fel a kérdést Tucker Carlson Vlagyimir Putyinnak az eset kapcsán. Az orosz elnök annyit mondott:

Biztos te

mire Carlson azt felelte,

Aznap elfoglalt voltam. Nem én robbantottam fel az Északi Áramlatot.

Hosszabb nevetés után komolyra váltva a szót Putyin úgy fogalmazott, ha Carlsonnak volt is alibije, a CIA-nak nem. Állítását alátámasztandó úgy fogalmazott, az Egyesült Államoknak megvan a képessége és érdeke is a csővezeték felrobbantásához. Mint magyarázta, az érdek talán többekben is megvan, a megvalósításhoz való kapacitás azonban nincs.

Nem mindenki képes a Balti-tenger fenekére süllyedni és végrehajtani ezt a robbanást. ...Két komponenst kell összekapcsolni. Kinek érdeke és ki képes rá?

– szögezte le Putyin.

Borítókép: Tucker Carlson interjúja Vlagyimir Putyinnal (Fotó: X)