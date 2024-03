A Taurus cirkálórakéta a legkeményebb bunkereket is feltöri + videó

A korábban kiszivárgott hangfelvételen a német légierő négy magas rangú tisztje arról beszélget, hogy Kijev miként használhatná a Taurus nagy hatótávolságú cirkálórakétákat az orosz erők ellen. Ez kínos helyzetbe hozta a német kormányt, írta az AP.

– Nem minden résztvevő tartotta be a biztonságos tárcsázási eljárást a tervezett módon

– mondta Boris Pistorius német védelmi miniszter, amikor Berlinben tájékoztatta az újságírókat a folyamatban lévő vizsgálat első eredményeiről.

Boris Pistorius német védelmi miniszter érkezik találkozóra a külföldön állomásozó német katonák és rendőrök családtagjaival a berlini kancellári hivatalba 2023. december 11-én. Fotó: AFP/Tobias Schwarz

A miniszter elmondta, hogy a szóban forgó személy egy magas rangú tiszt, akinek a nevét nem közölte, de aki részt vett a Szingapúri Légi Szalonon, majd a WebEx-hívásra vagy a mobiltelefonját, vagy a szálloda wifijét használva tárcsázott, de nem egy biztonságos vonalon, ahogy az az ilyen hívásoknál kötelező lenne.

Mit tud a Taurus?

A Taurus (Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System) KEPD–350 (Kinetic Energy Penetrator and Destroyer) rakéta fontos célpontok nagy távolságokra történő támadására szolgál. A négy független navigációs rendszernek köszönhetően a levegő–föld rakéta még ellenséges zavarás esetén is nagyon megbízhatóan találja meg a célt. A Taurus KEPD–350 Mephisto robbanófeje az előüregtöltettel kombinálva még az erősen megkeményített célszerkezeteket, például a bunkereket vagy a parancsnoki állásokat is átüti.

A Taurus még nagy magasságból és nagy távolságból is megtalálja a célját. Itt egy pilóta oktatja az irányított rakéta pontos ledobását a Two Oceans gyakorlat során. Forrás: Bundeswehr

A Taurus a német légierő egyik legmodernebb rakétája. Hatótávolsága eléri az ötszáz kilométert. A pilótáknak ezért nem kell belépniük az ellenséges légtérbe ahhoz, hogy kilőjék. Az 5,1 méter hosszú, egy méter átmérőjű, 1,3 tonnás cirkálórakétát nagy értékű pontcélok elleni küzdelemre fejlesztették.