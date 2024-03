A világháború lehetősége nem zárható ki teljességgel

– A mai világpolitika jellemzője, hogy sokszínű. Szíriában, Izraelben, a Dél-kínai-tengeren, Tajvanon, a Kínához közeli szigeteken egyidejűleg zajlanak ezek a konfliktusok, és ez egy új szempont– nyilatkozta lapunknak Hans-Christof Kraus, a Passaui Egyetem Újkori és Kortárs Történelem Tanszékének vezetője.

A történész a Magyar-Német Intézet által szervezett Az illúziók vége: világpolitikai változások 1990 óta című előadással egybekötött kerekasztal-beszélgetésen járta körül azt a témát, hogy 1990-től napjainkig milyen világpolitikai változások formálták a világot. Lapunk kérdésére a professzor kifejtette, hogy

1990 után azzal az illúzióval kellett leszámolni a világpolitikában, hogy békés világ köszönt be. Egyáltalán nem így történt, számos konfliktus alakult ki, és ezeket még az 1990-es évek elején sejteni sem lehetett.

– A 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadás, a Vlagyimir Putyin alatti orosz politika, Kína felemelkedése és a jelenleg is zajló közel-keleti konfliktusok, amik változatlanul fennállnak és korábban is léteztek nevezhetők meg okként, hogy le kellett számolni a fent említett illúziókkal. A Közel-Kelet kapcsán nem csak az izraeli konfliktusra kell gondolni, hanem a szíriai, az Egyesült Államok és Irán, illetve Irak között fennálló helyzetre is. Ezek közül egyet sem lehet kiemelni, a jellemzőjük az, hogy halmozódnak – fejtette ki a történész, majd folytatta:

Egy új, nemzetközi békerendszeren kellene fáradoznia a szuperhatalmaknak, de jelenleg nem látok lehetőséget. Ellenkezőleg, a nemzetközi konfliktusok egyre inkább kiéleződnek világszerte és ez igen veszélyes.

Sajnos egy világháború lehetőségét nem lehet teljességgel kizárni, de reméljük, hogy az atomfegyverek használatával való fenyegetés nem is jelenti azt, hogy valóban meg is történik – emelte ki a szakértő.

