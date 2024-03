Romániában Joe Biden bírálatával ütik fel Orbán Viktor találkozóját Trumppal

Idézik Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének egyik interjúját, amelyben az elemző arról beszélt, hogy a látogatás célja az amerikai és magyar konzervatívok közötti kapcsolatok kiépítése. A román sajtóbeszámolók megjegyzik: Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely az orosz–ukrán háború kitörése óta is szoros kapcsolatokat tart fenn a Kremllel.

A Maszol erdélyi portál vezető anyagai között részletesen számolt be Orbán Viktor amerikai útjáról. Idézi a miniszterelnök a közösségi médiában publikált videójában elmondottakat, így azt is, hogy „Trump elnök úr a béke elnöke volt, tiszteletet parancsolt a világban és ezzel megteremtette a béke feltételét. Az elnöksége alatt béke volt a Közel-Keleten és béke volt Ukrajnában is. Ma sem lenne háború, ha még mindig ő lenne az Egyesült Államok elnöke. Egyetértettünk abban, hogy béke akkor lesz, ha lesznek a világnak olyan vezetői, akik békét akarnak”.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnököt és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert fogadja Donald Trump (forrás: Facebook/Szijjártó Péter)