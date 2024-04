Deutsch Tamás: Átrendeződhet az EU politikai térképe az EP-választások után

Átrendeződhet az EU politikai térképe az EP-választások után

Emiatt egy olyan EP-delegáció összeállítására volt szükség, amelyik valóra tudja váltani, hogy az ötödik EP-választásokon is a Fidesz és a KDNP csapata győz, és az azt követő ötéves ciklusban képes „harcosan” szembeszállni a támadásokkal és megvédeni a magyar szuverenitást – mondta. Deutsch Tamás az interjúban kiemelte: a Fidesz és a KDNP listája nemzeti lista, hiszen – mint mondta – a Kárpát-medencei magyarság határokon átívelő újraegyesítése kapcsán „nem a levegőbe beszélnek”. Hangsúlyozta, azon két határon túli magyar nemzeti közösség esetében, amelynek tagjai nem európai uniós tagországban élnek, különös jelentősége van annak, hogy a Fidesz–KDNP listáján a vajdasági és a kárpátaljai magyarság képviselője is ott lehet az európai döntéshozatalnál.

Hozzátette: különösen fontos ez most, amikor „lendületet kell adni a Nyugat-Balkán és azon belül is Szerbia uniós csatlakozásának”, emellett az ukrajnai háború miatt nagy jelentősége van annak, hogy a kárpátaljai magyarság képviselője ott lehet az Európai Parlamentben. A rádióinterjúban Deutsch Tamás arról is beszélt, hogy „az európai agrárgazdaságot támadó brüsszeli politikával szemben a nyugat-európai gazdák már fellázadtak”, és győzelem esetén a gazdák érdekeinek képviselete ugyancsak egy hangsúlyos ügye lesz az előttük álló öt esztendőnek. Elmondta: hónapok óta arról szól az „európai fősodor”, hogy jelentős „jobboldali, szuverenista megerősödés” várható a júniusi EP-választásokon. Deutsch Tamás szerint kedvező választási eredmény és a potenciális partnerek együttműködési készségének megléte esetén van esély arra, hogy egy „nagy, akár egységes jobboldali, konzervatív, szuverenista frakció jöhet létre az EP-ben a Fidesz és a KDNP részvételével”.

Egy ilyen frakció gyökeresen átrendezheti az Európai Unió (EU) politikai térképét, így jó esély van a jobboldali megerősödésre, mely Magyarország számára is mozgástérbővítő

– mondta.