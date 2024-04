Mintegy félmillió hollandot érint a rejtett élelmezési bizonytalanság

🧵1/2) Rode Kruis: 450.000 Nederlanders verkeren in ‘verborgen voedselnood’



Naar schatting meer dan 450.000 mensen in Nederland verkeren in ‘verborgen voedselnood’. Dat meldt het Rode Kruis op basis van een onderzoek van Ipsos I&O. pic.twitter.com/ltRC8ka0rl