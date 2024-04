Oroszország válaszolt az amerikai ukrán segélycsomagra

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter látogatást tett az egyik hadiipari vállalatnál, és hogy mindenki könnyebben megértse az üzenetet, egy videót is közreadott a minisztérium.

Az orosz védelmi miniszter ellenőrizte az állami védelmi megrendelés teljesítését egy harckocsikat gyártó hadiipari vállalatnál az omszki területen – áll a minisztérium közleményében.

A vállalat vezetője jelentette Szergej Sojgunak, hogy utasításainak megfelelően javították a páncélozott járművek védelmét. Az orosz védelmi minisztert arról is tájékoztatták, hogy az üzemben jelenleg az új T–80BVM harckocsik gyártása folyik, a páncélozott járműveket már a szerelőszalagon felszerelik a Nakidka álcázórendszerrel. A legyártott páncélozott járművek következő tételét harctéri szállításra készítik elő.

Az orosz védelmi minisztérium vezetőjét arról tájékoztatták, hogy a vállalat tavaly 2,5-szeresére növelte a TOS–1A Szolncepek nehéz rakétavetők gyártását. A gyártási volumen bővítése miatt áttértek a kétműszakos munkarendre, és növelni kellett a létszámot is. A szakképzett munkaerő biztosítása érdekében a gyár maga is részt vesz a képzésben. 2023 óta az üzem személyzete több mint 1200 fővel nőtt – számolt be a minisztérium Telegram-csatornája.

Az üzemlátogatást követően Szergej Sojgu védelmi miniszter megbeszélést tartott a védelmi minisztérium és az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium vezetőségének, az illetékes katonai hatóságok képviselőinek és a vállalat vezetőségének részvételével. Az orosz katonai tárca vezetője megállapította, hogy a vállalat teljes mértékben teljesíti az államvédelmi parancs szerinti feladatát, és sikeresen végrehajtja a legutóbbi ellenőrzés során adott utasításokat is.

Borítókép: Szergej Sojgu védelmi miniszter ellenőrzi az állami megrendelések gyártását (Forrás: Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma)