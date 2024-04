Legalább négy ember halt meg a tajvani földrengésben + videó

7,2-es (más források szerint 7,4-es) magnitúdójú földrengés rázta meg Tajvant helyi idő szerint szerda reggel. A szigetországban 25 éve nem volt ilyen erős földmozgás. A katasztrófa következtében a jelenlegi információk szerint négy ember meghalt, ötvennél is többen megsérültek, számos épület pedig összeomlott.

Nagyon erős volt. Úgy éreztem, mintha a ház összeomlana

– idézi a Reuters hírügynökség az egyik helyi lakost.

A földrengés nyomán cunamiriadót kellett elrendelni Japán déli szigetein és a Fülöp-szigeteken, ezt azonban később feloldották – írja a The Guardian brit napilap.

A rengés, amely 15,5 kilométeres mélységben történt, Hualienben okozta a legnagyobb károkat, ahol többeket csapdába ejtettek az összeomló épületek. A mentőszolgálatok jelenleg is dolgoznak.

A földrengést Kína több részén is érezni lehetett, és eddig legalább huszonöt utórengést regisztráltak. 87 ezer háztartás maradt áram nélkül, és többek között a törvényhozás épülete is megsérült – számol be róla az amerikai Time magazin.

Borítókép: Megrongálódott épület Hualienben, miután egy hatalmas földrengés sújtotta Tajvan keleti részét. (Fotó: CNA/AFP)