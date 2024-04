Rengeteg diák hiányzott az iskolából a ramadán végén

Április 10-én volt az Id al-Fitr, vagyis a böjt megtörésének háromnapos ünnepének kezdete, a ramadán böjti hónap vége. Ezen a napon Malmö önkormányzati általános iskoláiban csaknem minden harmadik tanuló hiányzott. Rosengardban egyes iskolákban kilencvenszázalékos volt a hiányzási arány.

Malmö 33 713 általános iskolai tanulója közül 11 034-en hiányoztak. Majdnem mindegyiküknek volt érvényes igazolása – vagy beteget jelentettek, vagy engedélyezték számukra a távolmaradást.

Ez jelentős növekedés a tavalyi évhez képest, amikor minden negyedik tanuló hiányzott – írja a Samnytt svéd hírportál.

Az előírások szerint a tanulóknak nincs automatikus joguk arra, hogy a vallási ünnepek alatt kimaradjanak az iskolából, de az igazgatók „egyedi esetben” engedélyezhetik a hiányzást.

Malmőben nagy a muszlim lakosság, és megértem, hogy az emberek szabadok akarnak lenni ezen a napon. Az iskolákon múlik, hogy engedélyezik-e a hiányzást

– mondta Sara Wettergren, az iskolákért és az oktatásért felelős önkormányzati képviselő a Sydsvenskannak. Hozzátette, általában azoknak engedélyezik a távolmaradást, akik egyébként jól haladnak tanulmányaikkal, de azok a tanulók, akik nem kapnak igazolt hiányzást, a legtöbb esetben azt mondják, hogy betegek – így ők sem mennek ilyenkor iskolába.

Egyre nagyobb befolyása van az iszlámnak az európai iskolákra

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a ramadán idején több iskolában is feszültség alakult ki Európában. Az egyik németországi iskola ötödik osztályosainak például megtiltották, hogy igyanak az órán, az osztályban ugyanis három muszlim gyerek tanul, akik a ramadán miatt böjtöltek. De az olasz gyerekeket is arra kérték, az osztálytermekben ne egyenek és igyanak, tekintettel a böjtölő muszlimokra.

A Milánó közeli Soresina településen egy iskola vezetője újfajta szabályzatot is közzétett, melyben tanácsokkal látta el a tanárokat arra vonatkozóan, hogy hogyan járjanak el a ramadán időszakában a muzulmán tanulókkal.

Azt javasolta, hogy legyenek elnézőek, hagyják, hogy pihenjenek napközben, csökkentsék a számonkérést és a követeléseket, hiszen a böjt megterheli a gyerekeket. Arra is kitér, hogy az osztálytermekben ne fogyasszanak ételt és italt, valamint a tanárok szakítsanak néhány órát arra, hogy a muzulmán tanulók együttműködésével elmagyarázzák az olasz diákoknak a ramadán jelentőségét.

Az oktatásügyi miniszter, Giuseppe Valditara a tanulók közötti megkülönböztetésre irányuló szabályzat azonnali visszavonását követelte, hangsúlyozva, hogy egyetlen európai országban sem volt példa hasonlóra.

Az észak-olaszországi iskola vezetője végül visszalépett. Bejelentette, visszavonta a muzulmán gyermekeknek kedvező javaslatokat, nem tesznek különbséget olasz és külföldi gyermekek között. Az ugyancsak észak-olaszországi Pioltellóban azonban nem volt ilyen kézenfekvő a helyzet. A külföldiek által nagy számban lakott településen az iskola vezetője úgy döntött, hogy oktatási szünetnek nyilvánítja április 10-ét, a ramadán zárónapját. A miniszter ott is a rendelet visszavonására szólította fel a vezetőséget. Ők azonban megtagadták, arra hivatkozva, hogy a gyermekek negyven százaléka muzulmán, és aznap úgysem mennének iskolába, következésképpen nem haladnának a tananyaggal.

