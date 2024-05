Áll a bál Lengyelországban Donald Tusk döntése miatt

Bár Donald Tusk miniszterelnök politikai környezete tulajdonképpen kezdettől fogva nem tartozott a projekt támogatói közé, az új lengyel óriásreptér, a CPK ötlete politikai megosztottságon átívelően egyesítette a lengyeleket, sőt a megépítését még a kormánykoalíció egyes politikusai is támogatták, különösen a baloldaliak.

A gyakorlatban az a döntés született, hogy a CPK nem épül meg. Ez egyrészt a hosszú távú fejlődésünk kérdése, másrészt, ez az elképzelés már egy tucat évvel ezelőtt bekerült a programunkba, ami lényegében Lengyelország deprovincializációja. Lengyelország nem lehet periférikus ország. Ezt határozottan elleneznünk kell

– jelentette ki Jaroslaw Kaczynski, a Jog és Igazságosság (PiS) ellenzéki párt vezetője.

💬 Prezes PiS J. Kaczyński: W praktyce zapadła decyzja o tym, że nie będzie budowany Centralny Port Komunikacyjny. Polska nie może być krajem peryferyjnym, prowincjonalnym. My musimy zdecydowanie się temu przeciwstawić, nie mamy wielkiego lotniska i powinniśmy mieć oczywiście na… pic.twitter.com/5HgpKUxTYc — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) April 30, 2024

A Jog és Igazságosság vezetője rámutatott, hogy a CPK stratégiai jelentőségű Lengyelország biztonsága szempontjából is. – Ez a kikötő a négy kilométer hosszú kifutópályáival nehéz katonai szállító repülőgépek leszállására is alkalmas, de szükség esetén nehéz harci repülőgépek leszállására is – mondta, majd emlékeztetett arra, hogy a CPK helyett a Chopin repülőteret fogják bővíteni, amely még a felújítás után is legfeljebb 35 millió utast fog kiszolgálni.

A jelenlegi kormány nemcsak a választások során csalt, manipulálta és lerombolta a demokráciát, de ráadásul most sajnos leépülési programot hajt végre Lengyelországban

– jelentette ki a pártelnök.

💬 Prezes PiS J. Kaczyński: Mało, że obecny rząd oszukiwał podczas wyborów, manipulował, niszczył demokrację, to jeszcze do tego realizuje teraz niestety program degradacyjny w stosunku do Polski. Ten minimalizm narodowy, mikromania narodowa, która funkcjonowała przez wiele lat,… pic.twitter.com/g5nRfLDSfc — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) April 30, 2024

A CPK ikonikus része az a hatalmas átrium lett volna, amely a repülőtéri terminál földi oldala mellett a gyorsvasútnak és buszállomásnak is otthont adott volna, ezzel biztosítva kényelmes és gyors átszállást az egyes közlekedési módok között. A terminál melletti Airport Cityben irodák, kereskedelmi egységek és szállodák is helyet kaptak, amelyek a gyalogosan közlekedő utasok számára is könnyen elérhetők lettek volna. A tervek arról szóltak, hogy a repülőtér utasforgalmi terminálja mintegy négyszázezer négyzetméteren terült volna el, két szinten.

A hat föld alatti peronból és 12 vágányból álló vasútállomás a repülőtér kiszolgálása mellett országos közlekedési csomópontként is szolgált volna, és nagy előnye lett volna, hogy integrálja a lengyelországi nagyvárosokból induló regionális és távolsági vonatokat.

CPK przedstawił dziś koncepcję architektoniczną terminala i dworca kolejowego!



Za projekt odpowiada brytyjska pracownia Foster+Partners, a pracowało nad nim 250 najlepszych specjalistów z wielu państw.



Zobacz wideo: ↘️⬇️↙️ ✈️🚅🚘pic.twitter.com/n03xhowcmj — Centralny Port Komunikacyjny (@CPK_PL) July 6, 2023

A kormány döntését ellenzik többek között a vezető lengyel vállalkozók is, akik a CPK építését támogatják.

A lengyel vállalkozásoknak szükségük van a CPK-ra

– ilyen üzenetet tartalmazó videót már közzétett a közösségi médiában az építőipari óriás, a Selena Group is. Mások is hasonló módon szólaltak fel a vitában. Most a Lengyelországi Globális Vállalkozók Tanácsa (RPPG) írt levelet Donald Tusk miniszterelnöknek. Ez egy munkáltatói szövetség, amelyet 2023. június 1-jén alapított a külföldi terjeszkedésben tapasztalattal és sikerrel rendelkező lengyel vállalkozók egy csoportja.

A CPK célja a gazdaságunk versenyképességének növelése és a hazai globális vállalatok számának növelése, valamint Lengyelország és a lengyel gazdaság jó imázsának kialakítása a világban

– írja az RPPG.

Bár a projekt törlését hivatalosan nem kommunikálta még a kormány, Tusk számos olyan apró döntést hozott, amely arra enged következtetni, hogy a gigaprojekt soha nem fog megvalósulni. Ez lehet szándékos szabotázs és összeesküvés, amelynek célja a CPK felépítésének értelmetlenné tétele anélkül, hogy be kellene jelentenie annak törlését – mondta a lengyel sajtónak Marcin Horała parlamenti képviselő, a CPK építésének volt kormánymegbízottja, aki szerint Tusk kormánya fél attól, hogy magára haragítja a közvéleményt, ezért törlés helyett szépen lassan ellehetetleníti a beruházást.

Borítókép: A CPK egy olyan gigaprojekt lett volna, amely a lengyel gazdaságot az európai elit közé emelte volna (Fotó: NurPhoto via AFP/Mateusz Wlodarczyk)