Bóka János: Erős jelzés kell Brüsszel felé az európai parlamenti választáson

– Július 1-jével Magyarország veszi át az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. Melyek a magyar elnökség legfőbb célkitűzései?

– A magyar elnökség egy sajátos időszakban, az intézményi átmenet közepén veszi át a soros elnökséget, ezért a legfontosabb célkitűzésünk az, hogy az intézményi átmenet zökkenőmentesen megtörténjen. Az elnökségnek továbbá célkitűzése, hogy az intézmények közötti és a tagállamok közötti lojális együttműködés szellemében, tisztességes közvetítőként vezesse a tanács működését. Mivel az intézményi átmeneti ciklusban a korábbinál kevesebb jogalkotásra lehet számítani, ezért a magyar elnökségnek lesz lehetősége arra, hogy próbálja orientálni az Európai Unió tevékenységét a legfontosabb területeken, ideértve a versenyképességet, a demográfiai kihívások kezelését, az illegális migráció megállítását, az európai biztonság- és védelempolitika megerősítését. A magyar elnökség foglalkozni fog a kohéziós politika jövőjével is: szeretnénk biztosítani, hogy az elkövetkező költségvetési keret időszakában is a kohéziós politika a hagyományos célkitűzések mentén működhessen. A magyar elnökség az Európai Unió bővítésének a folyamatát szeretné visszatéríteni az érdem alapú, objektív eljáráshoz, és különös figyelmet szentelünk a Nyugat-Balkán csatlakozási folyamatának felgyorsítására is.

– A magyar EU-elnökségre egy rendkívül fontos és kiemelt időszakban kerül sor, hiszen a júniusi EP-választások után kerül sor a csúcsintézmények vezetőinek kiválasztására is. A magyar kormánynak milyen szempontjai vannak ez ügyben?

– Nevekről, esélyekről, támogatásokról még talán korai beszélni, de a magyar kormánynak van két nagyon fontos szempontja, melyeket szeretne érvényesíteni. Az egyik a hitelesség, a másik pedig az alkalmasság.

Az elmúlt öt év alatt az Európai Unió hibát hibára halmozott – ez az intézményi ciklus uniós szempontból a kudarcok időszaka volt. Mivel az a politika, amit az elmúlt öt évben az intézmények vittek, nem folytatható, változásra van szükség.

Nehezen elképzelhető, hogy ezt a változást hitelesen meg tudják jeleníteni, vagy le tudják vezényelni azok a vezetők, akik az európai intézményeket az elmúlt öt évben irányították. Az alkalmasság kérdése ugyancsak fontos: az Európai Unióban nagyon komoly politikai konfliktusokat kell kezelni, olyan módon, hogy az Európai Unió egysége és működőképessége megmaradjon. Ezt a pozíciót, az én megítélésem szerint, olyan személynek kellene betölteni, aki korábban erre alkalmasságát miniszterelnöki pozícióban már bizonyította.