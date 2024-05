Ezért zuhanhatott le Ebrahim Raiszi helikoptere

A pilóta elmondta, ilyenkor magasabban kell repülni, egy helikopter viszont nem tud 4500–5000 méteres magasságokat elérni, hiszen akkor már oxigénre lenne szükség, ami a helikoptereken nincs. Azt sem tartja kizártnak, hogy a Raiszit szállító helikopter teljesítményét tekintve nem is lett volna képes ekkora magasságot elérni.

Washington kapcsolta ki a GPS-t?

A katasztrófa másik okaként a GPS-jel hiányát nevezte meg Sebestyén Tamás. A baleset helyszíne ugyanis a GPS nélküli zóna határán van – amit a gázai konfliktus kirobbanása óta az USA kialakított Izrael tág körzetében – így a felhőben gyakorlatilag vakon repülhettek, mire egyszer csak ott termett előttük a hegy – vázolta fel. Hozzátette: az átlagos sebesség 180–200 kilométer/óra körül mozoghatott, ilyen sebességnél viszont már nincs meg az a biztonsági tartalék a reakcióidőben, hogy a pilóta reagálni tudjon – akár úgy, hogy kikerüli a hegyet vagy feljebb emelkedik.

Másodpercek tört része alatt lezajlik egy ilyen baleset

– hangsúlyozta.

Mentőalakulatok tagjai viszik az egyik áldozat holttestét az azeri határhoz közeli Varzekán város közelében 2024. május 20-án. Fotó: MTI/EPA/Moj News/Azin Haghighi

Kiemelte egyúttal azt is, hogy a GPS-t az Egyesült Államok fejlesztette ki elsődlegesen katonai célokra, így a nyugati nagyhatalom bármikor le tudja kapcsolni. Példaként saját személyes tapasztalatát is megemlítette a pilóta: Egyiptom fölött repülve a GPS kijelzője Bejrútot mutatta, ami több száz kilométerre volt tőle. Hasonló tapasztalatokat szerzett nemrégiben az izraeli Tel-Avivban is. Sebestyén Tamás szerint ez a lépés Washingtonnak azért áll érdekében, mert így az iráni drónokat nem tudják izraeli célpontokra irányítani – legalábbis nem amerikai segítséggel.