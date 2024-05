Ő volt Ebrahim Raiszi iráni elnök

Elnöksége alatt kiemelt ügyként kezelte a nők öltözködésének szabályozását, aminek nyomán többször is utcára vonultak az emberek, tüntetve az intézkedések ellen. 2022 őszén például az egész világot bejárta Mahsza Amini halálának híre, akit azután tartóztattak le, mert megszegte a szabályozást, végül az őrizetben vesztette életét. Raiszi a nemzetközi politikában is aktívan részt vett: az Izrael és a Hamász palesztin terrorszervezet között tavaly kirobbant háború esetében a palesztinok oldalára állt, elnöksége alatt idén áprilisban rakétatámadást is indított Irán Izrael ellen. A támadás indokaként a damaszkuszi iráni konzulátus elleni műveletet nevezte meg Teherán, Szíriában akkor a Forradalmi Gárda két magas rangú tagja – egy parancsnok és helyettese – is életét vesztette.