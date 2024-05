„Ebrahim Raiszi halálával az iráni rendszer jövője a tét”

Tárik Meszár szerint Raiszi halálának inkább belpolitikai következményei lesznek, ugyanis az iráni elnöknek voltak ellenlábasai is. – Óriási tüntetések voltak Mahsza Amini halála után, amikor tömegek követelték távozását – idézte fel az iráni nő 2022 szeptemberében bekövetkezett halála utáni eseményeket. Hosszú távon viszont egy újabb erőskezű politikus felemelkedése várható, de ehhez még el kell telnie egy kis időnek – tette hozzá.

A szakértő szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben Irán nem is teheti meg, hogy mérsékeltebb politikát folytasson.

Iránnak egyébként olyan országok is felajánlották segítségüket, mint Szaúd-Arábia és Törökország. Előbbi azért is érdekes, mert az iráni–szaúdi kapcsolatok hosszú éveken át mélyponton voltak, tavaly jelentették be a felek, hogy kínai közreműködés révén helyreállítják a diplomáciai kapcsolatokat.

شهادت خادم ملت، رئیس جمهور محبوب و مردمی حضرت آیت الله دکتر رئیسی و دیپلمات انقلابی و جهادی، جناب آقای دکتر امیرعبداللهیان، وزیر خارجه و همراهانشان را تسلیت می نمائیم. pic.twitter.com/dRVOD0Aq92 — 🇮🇷 وزارت امور خارجه (@IRIMFA) May 20, 2024

Ankara és Teherán viszonya szintén nem alakult túl jól az elmúlt időszakban, ám bizakodásra adott okot Raiszi törökországi tárgyalása Recep Tayyip Erdogan török elnökkel: az egyeztetések során temérdek megállapodást írtak alá a felek, valamint számos kérdést megvitattak a török–iráni együttműködést illetően.

