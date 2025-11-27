Magyar Honvédség (MH)honvédelmi központtoborzás

Újabb vármegyében nyílt Honvédelmi Központ

Megnyitották a Békéscsabai Honvédelmi Központot. A rendezvényen Czermann János államtitkár mondott beszédet, amelyben hangsúlyozta: a központokkal az új generáció számára is igyekeznek megmutatni, hogy a honvédelem „mindannyiunk közös feladata”.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 27. 16:16
Fotó: Lehoczky Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az utóbbi években a Magyar Honvédség nemcsak a haderőfejlesztésben, hanem a területvédelmi tartalékos rendszer kialakításában, az ifjúság megszólításában és az oktatásban is óriási lépéssel haladt előre – mondta a Honvédelmi Minisztérium humánerőforrásért felelős helyettes államtitkára csütörtökön Békéscsabán. 

Czermann János a Békéscsabai Honvédelmi Központ megnyitóján (Fotó: Lehoczky Péter/MTI)

Czermann János a Békéscsabai Honvédelmi Központ megnyitóján elmondta,

tavaly több mint hétezer tartalékos csatlakozott a területvédelmi rendszerhez, akiknek így 15 ezer fölé nőtt a száma. 

Emellett a honvédelmi tantárgy oktatása, a kadétprogram és egyéb programok révén több tízezer fiatalt érnek el.

A honvédelem „mindannyiunk közös feladata”

Ezért jelentkezett „valós társadalmi igényként”, hogy különböző helyszíneken hozzanak létre honvédelmi központokat. Az első a Kincsem Honvédelmi Park volt Budapesten, majd Zánkán, Győrben, múlt héten pedig Nyíregyházán nyílt ilyen létesítmény – fűzte hozzá. 

Békés vármegyében 11 iskola veszt részt a kadétprogramban (Fotó: Lehoczky Péter/MTI)

A helyettes államtitkár elmondta, Békés vármegyében 11 iskola veszt részt a kadétprogramban; 18 intézményben mintegy 1700 fiatal tanul honvédelmet, emellett a tartalékos kampányban is jól szerepel a vármegye – tette hozzá, megjegyezve, hogy „jó helyre érkezik ez a központ".

Az MH célja a honvédelmi pálya iránt érdeklődőknek részletes, kiterjedt ismereteket, ezzel egy időben élményeket adni. A központokkal az új generáció számára is igyekeznek megmutatni, hogy a honvédelem „mindannyiunk közös feladata”.

Magyarországnak szüksége van elhivatott, tettre kész fiatalokra; a honvédségnek szüksége van a társadalom támogatására; a társadalomnak pedig erős, megbízható honvédségre

 – fogalmazott.

A békéscsabai Honvédelmi Központban VR-szimulatár, airsoft, lasertag, virtuális lövészet és szabadulószoba is van, emellett egy interaktív hadtörténeti kiállítással is várják az érdeklődőket a CsabaCenterben. A belépés előzetes regisztrációhoz kötött, de díjmentes. A békéscsabai központban egy modern toborzóiroda is létesült.

Borítókép: Czermann János és Szűcs Imre ezredes, a Magyar Honvédség területvédelmi és hadkiegészítő parancsnokságának parancsnokhelyettese  (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)


