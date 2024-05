Jogállamisági eljárások Magyarország ellen: „Olyan, mint galambbal sakkozni”

A lényeg az volt, hogy legitimáljuk bizonyos tagállamok politikai nyomásgyakorlását – tette hozzá. Bóka János szerint az uniós cél többek közt az, hogy azt a benyomást keltsék, a jogállamiság egy megfelelően meghatározott jogi fogalom, mely nemcsak politikai, hanem jogi eljárások alapjául is szolgálhat. Bóka János kitért arra is, hogy az EU jog- és értékközösség is egyben. – Erősen hiszek abban, hogy az Európai Unió az értékek közössége – foglalta össze a reményeit.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka

Magyarország ellen egyébként a 7-es cikk szerint indult eljárás, hasonlóan Lengyelországhoz: mindkét országot a szavazati jog felfüggesztésével fenyegették, ha nem értenek egyet bizonyos, Ukrajnát érintő döntésekkel kapcsolatban. A hazánk elleni jogállamisági feltételrendszer ügyében indult eljárást Bóka János a „sakkozni egy galambbal” példájával szemléltette, melyben az EU részéről nem a győzelmen van a hangsúly, hanem csak úgy tesz, mintha értelmes tevékenységet folytatna. Rámutatott arra is, az eljárások egy másik célja, hogy a nemzeti alkotmányos intézményeket háttérbe szorítsák.

Bóka János szerint új megközelítésre, valamint az azzal járó szerződésmódosításokra van szükség, melyhez viszont erős politikai támogatásra van szükség.

– Ahhoz, hogy ezt a politikai támogatást kiépítsük, először túl kell élnünk – tette hozzá. Visszatérve a galamb és a sakk példájához, úgy fogalmazott, a galambot el kell kergetni, és meg kell fordítani a sakktáblát.