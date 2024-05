Sulyok Tamás Pekingbe látogat a kínai elnök meghívására

Sulyok Tamás beszámolt a Hszi Csin-pinggel közös tárgyalásáról is. „A megbeszélésünk során a kínai államfő kiemelte, hogy az országaink közötti együttműködés alapja a kölcsönös tisztelet és a bizalom” – közölte. Ismertette egyúttal saját álláspontját is: „Én elmondtam, hogy az alaptörvényünk szerint is tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ összes nemzetével” – írta a köztársasági elnök.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (j) fogadja Hszi Csin-ping kínai elnököt a Sándor-palota Kék szalonjában 2024. május 9-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)