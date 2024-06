„A szankciókat feloldják, és a dolgok Oroszországban visszatérnek a normális állapotukba” - jelentette ki a szakértő. Az Egyesült Államok júniusban szankciókat vezetett be Oroszország pénzügyi infrastruktúrája, köztük a moszkvai tőzsde, a Nemzeti Elszámolási Központ és a Nemzeti Elszámolási Letétkezelő ellen. Ezt követően június 13-tól a moszkvai tőzsde felfüggesztette az amerikai dollár, az euró és a hongkongi dollár kereskedését. Június 14-én aztán az Egyesült Királyság is újabb szankciókat jelentett be.

„A történelemből megtanultam, hogy a szankcióknak általában csak rövid idő alatt van jelentős hatásuk” - mondta a hírügynökségnek Jim Rogers, kommentálva Washington Moszkva elleni új szankcióit. Elmondta, hogy még mindig rendelkezik orosz értékpapírokkal, és reméli, hogy az ukrajnai konfliktus lezárása után ismét kereskedni fog velük. Rogers pontosította azt is, hogy milyen befektetése vannak a moszkvai tőzsdén, kijelentette, hogy továbbra is rendelkezik befektetésekkel az Aeroflotban, valamint más „nagy és jól ismert orosz vállalatokban”.

