Őrzi agglomerációs pozícióját a Velencei-tó

A Velencei-tó Budapesttől való távolsága miatt a fővárosi agglomerációhoz hasonló pozícióban van. Ahogy a Dunakanyar is kedvelt célpontja a napi kirándulásoknak, a tóhoz is könnyen el lehet jutni, de nem feltétlenül kell megszállni ahhoz, hogy valaki kellemesen eltöltse az idejét. Ha valaki mégis ott szeretne nyaralni, ha nem is számottevően, de olcsóbban tud nyaralót bérelni, mint a Balatonnál – mondta el lapunk megkeresésére az Otthon Centrum annak kapcsán, hogy a napi kirándulások tükrében hogyan formálja az idegenforgalom a térség ingatlanpiacát.

Fotó: Shutterstock

A szakértői válaszból kiderül, megközelíthetősége, elérhető távolsága miatt sokan mennek a tóhoz egy napra, hiszen vonattal és autóval egyaránt egy órán belül elérhető, ezért akik nem rendelkeznek nyaralóval, a gyors lejutásnak köszönhetően számukra is vonzó lehetőséget kínál a Velencei-tó. A nyaralási céllal érkezők pedig feltételezhetően egy-két nappal rövidebb ideig tartózkodhatnak a Velencei-tónál, mint a Balatonnál, hiszen jóval kisebb tóról van szó, kevesebb látnivalóval.

Az adatokból ugyanakkor azt látjuk – emlékeztettek a szakértők –, hogy a környéknek van egy agglomerációs jellege is, hiszen teljesen életszerű, hogy valaki innen ingázzon egy fővárosi munkahelyre, ahogy ezt sok százezren teszik napi szinten, azaz a tó már nem csak a székesfehérvári agglomeráció része. A rugalmas munkavégzés elterjedése az irodai munkahelyeken ráadásul ezt még könnyebbé tette, hiszen előfordul, hogy 2-3 nap kell csak ingázni, a többi hétköznap otthonról lehet dolgozni. Ezt a tendenciát támasztja alá az a tény is, hogy az elmúlt években erős vándorlási többlet jellemezte a térséget, sokkal többen költöztek ide, mint ahányan elköltöztek a tó környéki településekről. Bár az ötven kilométer a fővároshoz nincs kifejezetten közel, ez a távolság annyi, mintha valaki a Dunakanyarba költözött volna. Az autópálya és a felújított vasútvonal pedig relatíve gyors eljutást biztosít a fővárosba, sok esetben a vasútvonallal nem rendelkező, fizikailag Budapesthez közelebb lévő településekhez képest is.

A térségben a 650 ezer forintos négyzetméterár tekinthető mértékadónak. Ez

az árszint a Balaton és Tisza-tó között helyezkedik el, a Tisza-tó pedig a balatoni árszint harmadát képviseli.

Az új építésű lakások ára a milliós négyzetméterárat közelíti a térségben. Kereslet elsősorban az önálló, jó állapotú ingatlanok iránt van – áll a szakértői válaszban. A legtöbben 55–75 millió forint közötti ingatlanokat vásároltak a Velencei-tónál. Szobák szerint pedig a legtöbb a négyszobás ingatlanból fogyott: az eladott ingatlanok negyvenkét százaléka.

Nincs ugyanakkor éles verseny a Tisza-tó és a Velencei-tó között. A Tisza-tó a fővárostól jóval távolabb, időben és kilométerben is nagyjából háromszoros távolságra helyezkedik el, mint a Velencei -tó. Kiterjedését tekintve jóval nagyobb, viszont kevésbé zsúfolt és nem mellesleg az átlag 340 ezer forintos négyzetméterárával még mindig jelentősen olcsóbb a Velencei-tóhoz képest. Ráadásul amíg a Velencei-tó környékén egyre kevesebb az elérhető beépíthető telek, addig a Tisza-tó esetében pont az ellenkező mondható el, ezért a nagyobb ingatlanfejlesztésekre is több lehetőség nyílik az utóbbi esetében.