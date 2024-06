Így kezdődhet a világháború: Amerika szabad utat enged Ukrajnának az Oroszország elleni támadásban

– Továbbra is azt fogjuk tenni, amit eddig is tettünk, ami a következő: szükség szerint alkalmazkodni és kiigazítani – mondta Antony Blinken egy prágai sajtótájékoztatón, a vezető diplomaták kétnapos találkozója végén a New Times beszámolója szerint.

Blinken egy riporter kérdésére válaszolt, hogy az Egyesült Államok engedélyezheti-e Ukrajnának, hogy amerikai gyártmányú fegyvereket használjon Oroszországban mélyebbre mért csapására. Az „alkalmazkodni és kiigazítani” kifejezést Blinken használta szerdán a moldovai Chisinauban tartott sajtótájékoztatón, hogy azt sugallja, hogy Biden jelentős politikai váltásra készül, és engedélyt ad Ukrajnának a fegyverekkel történő csapásra Oroszország területén, ahogyan azt ukrán és európai vezetők hetek óta sürgetik.

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára pénteken Prágában egy sajtótájékoztatón kijelentette, üdvözli az Ukrajnára vonatkozó korlátozások lazítását, és hogy a szövetséges kormányok vezető diplomatái némi előrelépést értek el az Ukrajnáról folytatott megbeszéléseken.

– Megállapodtak abban, hogy a NATO-nak nagyobb koordinációs szerepet kell játszania az Ukrajnának nyújtott katonai segélynyújtásban, és a tagországoknak évente legalább negyvenmilliárd eurónyi segélyt, mintegy 43 milliárd dollárt juttatnak „ameddig szükséges”. Ez kiszámíthatóságot adna Ukrajnának a hosszú távú védekezés tervezésében – tette hozzá.

– A diplomaták abban is megegyeztek, hogy megpróbálják lerövidíteni Ukrajna útját a NATO-tagság felé – mondta.

Biden elnök titok már engedélyezte Ukrajnának, hogy a harkivi térségben használja oroszok elleni csapára az amerikai fegyvereket.

Borítókép: Antony Blinken külügyminiszter sajtótájékoztatón beszél a NATO külügyminiszterek informális ülésének végén Prágában, a Cseh Köztársaságban 2024. május 31-én. (Fotó: Lukas Kabon/ANADOLU/Anadolu via AFP)