Kitört egy vulkán az Egyesült Államokban

Kitört a Hawaii-szigetcsoport legnagyobb szigetének déli részén található Kilauea vulkán – számolt be róla a CNN amerikai hírtelevízió.

Az amerikai földtani intézet szerint a láva nem fenyegeti a közeli településeket, de egyes területeken megemelkedhet a vulkáni gázok szintje, ami légzési panaszokat okozhat.

A Kilauea Hawaii legaktívabb tűzhányója, 2023-ban három kitörését is észlelték. Egy 2018-as kitörés hétszáz otthont pusztított el a térségben – idézi fel a The New York Times amerikai napilap.

Borítókép: Az amerikai földtani intézet (USGS) által közreadott 2023. szeptember 11-i kép a Kilauea tűzhányóról (Fotó: MTI/EPA/USGS/M. Patrick)