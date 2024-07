Az EP-ben csak a háborúpártiak kerülhetnek pozíciókba

A sajtótájékoztatón Gál Kinga, a Patrióták Európáért első alelnöke reagált arra, hogy az Európai Néppárt (EPP) és a baloldal háborúpárti koalíciója magának osztja a legfontosabb tisztségeket az Európai Parlamentben:

Nem tudják elfogadni a nemzeti választások eredményét, és hogy a Patrióták Európáért frakció a harmadik legnagyobb erő lett. Ezért ma egy szégyenletes paktum alapján cselekedtek, hogy elvegyék a Patriótáktól az őket megillető pozíciókat. Megszegték az európai politika szabályait, a jogállamiságot, a demokráciát, sőt még a saját szabályaikat is. Ez azt mutatja, hogy csak akkor fontos nekik a demokrácia, amikor az a saját érdekeiket szolgálja

– mondta Gál Kinga, majd hozzátette, hogy minden rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget be fognak vetni, a Házbizottsághoz vagy az Alkotmányügyi Bizottsághoz is fordulhatnak, de akár az Európai Unió Bíróságáig is elmennek.

Borítókép: Gál Kinga, a Patrióták Európáért első alelnöke (Forrás: Facebook)