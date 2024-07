Az új iráni külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó Péter

Reméljük, ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy el lehessen kerülni a közel-keleti helyzet eszkalációját. Ha ugyanis a közel-keleti válság átterjed más országokra is, akkor az a globális biztonságot is veszélyeztetni fogja, márpedig mi, akik két és fél éve egy háború árnyékában élünk, nem akarunk még egy globális biztonsági válságot. Megállapodtunk, hogy folyamatosan kapcsolatban maradunk és New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésén személyes egyeztetésekre is sort kerítünk.