Csökkentené a védelmi költségvetést Varsó, lemondhat a védelmi miniszter

Donald Tusk már a 2008–2014 közötti első miniszterelnöksége idején is alkalmazott ilyen „trükköket” – emlékeztet a portál. Az akkori, amúgy is szerény védelmi költségvetésből mintegy tízmilliárd zlotyt sikerült elvonni. 2025-től azonban, ha a jelenlegi liberális-baloldali koalíció fog még kormányozni, elkerülhetetlenné válik a védelmi kiadások csökkentése, és ezzel együtt Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszternek a hivatalából és esetleg az általa vezetett Lengyel Parasztpártnak a koalícióból való távozása is.

Borítókép: Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter (Fotó: MTI/EPA/PAP/Art Service)