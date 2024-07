Egyre több párt számára csábító a Patrióták Európáért szövetség

A július 3-án tartott ülésükön úgy tűnt, hogy az Európai Konzervatívok és Reformerek egyes tagjai számára – különösen a lengyel Jog és Igazságosság párt (PiS) számottevő részének – csábító az új Patrióták Európáért csoport, közölte a Brussels Signal. Ez komoly csapás lehetett volna az ECR számára, amely a júniusi EP-választás után 84 mandátumot szerzett meg, és jelenleg a harmadik legnagyobb parlamenti frakció, megelőzve a Renew-t.

Július 3-án este, egy második ülést követően az ECR bejelentette, hogy végül is minden tag marad. Legalábbis egyelőre.

Az ECR egyik bennfentese a Brussels Signalnak elmondta, hogy a tárgyalóasztalnál lezajlott vita a lengyelek számára a tárgyalási képességük növelését szolgálhatta. Egy másik forrás szerint a lengyelek ténylegesen megosztottak, és egy jelentős részük a Patrióták Európáért pártszövetséghez húzna. A forrás szerint azonban most még a szűk többség úgy érezte, hogy a jövő évi lengyel elnökválasztás előtt jobb lenne az ECR-ben maradni. Mateusz Morawiecki a vezetői pozíció megtartását tartja szem előtt, és ő és szövetségesei állítólag nem akarják, hogy jobbra tolódjanak.

A forrás szerint azonban egy jelentős kisebbség inkább jobbra mozdulna el, mint hogy Von der Leyent támogassa.

Mint arról korábban beszámoltunk, amióta az Orbán Viktor, Herbert Kickl és Andrej Babis által megalakított jobboldali Patrióták Európáért pártszövetség megjelent a politikai térképen, az európai pártok sorra jelentik be csatlakozási szándékukat. Elsőként a portugál Chega nyilvánította ki csatlakozási szándékát, de több más pártról is megjelentek hírek, hogy belépnének a szövetségbe.

Lapunk azt is megírta, hogy a Patrióták Európáért pártszövetséget azért hozták létre, hogy az európai emberek akaratának érvényt tudjanak szerezni. Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte: elegük van az európai embereknek abból, hogy a brüsszeli rossz döntések árát szó szerint és átvitt értelemben is ők fizetik meg. A változás az európai választások után meg is történhetett volna, ha a háborúpárti Néppárt Manfred Weber vezetésével azt el nem csalta volna.