– Hogyan értékeli a NATO-csúcsot?

– A NATO-csúcs hangsúlyozta az ukrajnai béke szükségességét, hiszen bár Ukrajna volt a csúcstalálkozó egyik fő fókuszpontja, ügyében gyakorlatilag nem történt előrelépés. A csúcstalálkozó nyilatkozata megerősítette a konfliktus veszélyeit és azt, hogy Ukrajna csatlakozása csak akkor lehetséges, ha teljesíti a szükséges feltételeket, és minden szövetséges egyetért a szövetségbe való felvételével, és ez csak akkor lesz lehetséges, ha meglesz a béke. A rosszul elnevezett „Pledge of Long-Term Security Assistance for Ukraine”, amellyel a NATO-szövetségesek hosszú távú támogatást ígérnek Ukrajnának, valójában csak egyévnyi segítséget ígér Ukrajnának, miközben azt mondja, hogy a további segítségnyújtást évente újratárgyalják. A NATO vezetői megerősítették elkötelezettségüket a védelmi képességek növelése mellett – ez különösen fontos lesz, mivel a NATO egyensúlyba kerül, és Európa nagyobb felelősséget vállal saját védelméért, különösen a novemberi amerikai választásokon várható Trump-győzelem fényében. A Kínára vonatkozó kemény szavak azonban aggasztók. A NATO-nak nem lehet és nem is szabad Kína-ellenessé válnia. A tömbképződésre irányuló növekvő tendencia globális feszültségeket szít, és kihat a védelmi szövetség általános biztonságára. A NATO-nak, mint védelmi szövetségnek, inkább tagjai védelmére kell összpontosítania, nem pedig új biztonsági kihívások provokálására.