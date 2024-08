A fosztogató, várandós roma nőket is megbüntetnék Olaszországban

A kormánypártok ígéretet tettek arra, hogy helyreállítják a megromlott közbiztonságot az olasz településeken, és ezalól a romák sem jelenthetnek kivételt.

Az olasz nagyvárosok, különösen Milánó, Róma és Nápoly közbiztonságának megromlásához nemcsak a bevándorlók, hanem a cigányok is erősen hozzájárulnak. Az elmúlt években a baloldali kormányok semmit sem tettek, hogy felszámolják a külvárosokban elterülő cigány táborokat. A legfrissebb híradások szerint a koldulásra és zsebtolvajkodásra szakosodott cigányok ellen lépne fel a kormánypárti Liga.

Nemcsak szigorúbb büntetésben részesítené az elkövetőket, de a várandós vagy kisgyermekes zsebtolvajokat is megbüntetné. Mindeddig ugyanis a törvény szabad utat adott azoknak az elkövetőknek, akik bizonyítani tudták, hogy gyermeket várnak vagy három évnél kisebb gyermekük van.

A kisebb rablások elterjedése miatt radikális beavatkozást sürget a Matteo Salvini vezette kormánypárt. A közösségi oldalakon is elterjedtek videók, amelyeken látszik, hogy fiatal vagy várandós roma nők milyen technikákat alkalmaznak a kisebb lopásoknál.

A sajtó egy döbbenetes esetről számolt be. Egy nőt 30 évnyi börtönre ítélt a bíróság a sorozatos lopások miatt, de tíz gyermeke van otthon, tehát sohasem fogja letölteni büntetését.

Ez a nő azonban maga is áldozat, hiszen a maffia kényszeríti a bűncselekmény elkövetésére

– hangsúlyozzák a Liga politikusai.

A Liga szerint az anyák számára fenntartott védett intézményekben kell elhelyezni őket, de semmiképpen sem szabad szabad utat engedni nekik. Csak így lehet megállítani kizsákmányolásukat. A Liga politikusai szerint a gyermekvárás nem jelenthet kibúvót a törvény alól, különben lehetetlen megfékezni a jelenséget. Annál is inkább, mivel a büntetlenség miatt már nemcsak tolvajkodásokba, hanem a kábítószer-kereskedelem hálózatába is beépítik a várandós vagy kisgyermekes nőket. Korábban a kisebb lopásokat kiskorúakkal végeztette a maffia, most azonban az anyákat kényszeríti a törvényellenes feladat elvégzésére.

