A liberális globalisták tönkreteszik Európát

Az America First Policy Institute gondozásában nemrég megjelent, An America First Approach to U.S. National Security című kötet részletesen tárgyalja, mit kellene tennie a következő Trump-kormányzatnak azért, hogy Amerika erejét és globális elrettentő képességét újraépítse, valamint, hogy helyreállítsa a békét és a stabilitást a nemzetközi színtéren.

Fred Fleitz szerint a könyv azért fontos, mert elmagyarázza az első Trump-adminisztráció sikeres külpolitikáját, amely a béke időszakát hozta el a világ számára. Az Amerika az első szlogen, ami a külföldi közönség számára talán nem túl vonzó, azt is sugallhatja, hogy nekünk kizárólag Amerika számít, az ország elszigetelődik. Ez nem így van, mondta a szakértő.

Ez egy olyan filozófia, amihez erős és határozott amerikai elnök kell, aki képes arra, hogy országunkat távol tartsa a szükségtelen háborúktól és kész arra, hogy szükség esetén, körültekintően katonai erőt alkalmazzon.

Fred Fleitz arról is beszélt, hogy az America First mozgalom nem izolacionista. Ezt jól mutatják Trump első kormányzása idején elért eredményei: az elnök tető alá hozta az Ábrahám-egyezményeket, amely az arab–izraeli viszony rendezésében egy mérföldkő volt, az amerikai nagykövetséget Jeruzsálembe költöztette, Kim Dzsong Unnal személyesen találkozott, valamint Putyinnal és Hszi kínai elnökkel tárgyalt.

Az USA együttműködik a szövetségeseivel, miközben fenntartja magának a jogot, hogy önállóan döntsön arról, miképp jár el például a globális biztonság kérdésében.

– tette hozzá.

Ha Trump visszatér a Fehér Házba, ismét erre a határozottságra számíthatunk.

A szakértő új könyvében azt írja, amit Trump is mondott a Zelenszkij elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során: az ukrajnai háborúnak véget kell vetni, tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség.

Ezt félreértelmezték, egyfajta béketervként kezdett el futni. Csakhogy ez nem egy béketerv. Bemutatja, hogy Biden elhibázott politikája – amivel NATO-tagságot ígért Zelenszkijnek, de azt nem tudta teljesíteni – vezetett odáig, hogy Putyin lerohanta Ukrajnát. Ez természetesen nem menti fel Putyint.

„Ami ennél azonban még rosszabb, hogy amióta eszkalálódott a háború, Biden és Zelenszkij minden lehetőséget elutasít, ami azt lezárhatná”, hangsúlyozta.

Fleitz arra kérdésre, miszerint az oroszok nem tarthatják meg a megszerzett ukrán területeket azt válaszolta:

Ezt 2022-ben kellett volna kezelni, amikor Oroszországot talán visszaszoríthatták volna. Azóta már egy másik világban élünk. Oroszország beásta magát, és Ukrajna nem fogja fegyveres erővel visszaszorítani őket. Más megközelítésre van szükség, és egyetértek Trump elnökkel: itt az ideje, hogy abbahagyjuk a harcokat.

Szerinte tárgyalásokra van szükség, az az egyetlen járható út, hogy a felek tárgyalások során egyezzenek meg.

Remélem, egy nap lesz egy olyan békejavaslat, amellyel mindkét fél együtt tud élni. Ha ez sikerül, Ukrajna sikeres demokráciává és gazdasággá válhat.

Emellett érvel a háború kezdete óta Orbán Viktor is. Az amerikai szakértő szerint a magyar miniszterelnök volt az egyetlen a NATO-csúcson, aki konzekvensen ezt követelte.

Sokat írtam erről, és átnéztem Joe Biden NATO-csúcson tett nyitónyilatkozatát és a záróközleményét. Mindkettőből hiányoznak a tűzszünet és a béketárgyalás szavak. Úgy tűnik, mintha Orbán miniszterelnökön kívül senki más nem akart volna véget vetni a háborúnak a csúcstalálkozón.

Szerinte Orbán Viktorra nagy nyomás nehezedett, amiért találkozott Zelenszkijjel és Putyinnal, közvetlenül azután, hogy ő lett az EU soros elnöke.

Miért nem próbál minden uniós vezető találkozni Putyinnal és Zelenszkijjel a háború befejezése érdekében? Miért nem hajlandóak még csak beszélni sem a konfliktus lehetséges befejezéséről? Mi ennek a logikája?

Fleitz szerint Biden politikájának a következménye, hogy a háború lezárásának és befolyásolásának lehetősége kicsúszott Amerika irányítása alól.

A Trump elnöksége alatt aláírt Ábrahám-egyezmények kapcsán – amelyet hazánk is támogatott – a közel-keleti stabilitásról szólva Fleitz kiemelte, hogy a magyar kormány és miniszterelnök hatalmas elismerést érdemel Izrael Állam rendíthetetlen támogatásáért, különösen történelmének e rendkívül nehéz időszakában.

Az Egyesült Államok számára elképzelhetetlen, hogy zavar legyen az USA és Izrael között. Aggódom amiatt, hogy a Biden-kormányzat ismételten nyilvánosan hadakozik az izraeli kormánnyal, és nagyobb nyomást gyakorol Izraelre azzal, hogy fejezze be a háborút, mint magára a Hamászra a túszok szabadon bocsátása vonatkozásában.

Fred Fleitz, az America First Policy Institute Center for American Security alelnöke a Nemzetbiztonsági Tanács kabinetfőnöke és ügyvezető titkára volt Donald Trump kormányzása alatt, egykori CIA-elemző és hírkommentátor. Részt vett Orbán Viktor miniszterelnök és Trump 2024 márciusában Mar-a-Lagóban tartott találkozóján is. Az America First Policy Institute (AFPI) és az Alapjogokért Központ szoros partnerek, s az elmúlt években számos projektben működtek együtt.

Büszke vagyok Trump elnökre, amiért a republikánus nemzeti konvención tartott beszédében világosan kimondta: „Hozzátok őket haza!”

„Békét akarunk a Közel-Keleten és a palesztinokkal, de ehhez a palesztin nép deradikalizálására van szükség”, hangsúlyozta.

Az antiszemitizmus és a nyitott határok kapcsán így fogalmazott:

Orbán hősiesen elutasította az Európai Unió azon követelését, hogy Magyarország fogadjon be illegális migránsokat olyan országokból, ahol radikális iszlamista terroristacsoportok vannak jelen. Ezért a terrorizmus, a bűnözés, a nemi erőszak egész Európában tapasztalható volt, kivéve Magyarországon.

Szerinte Orbán Viktor miniszterelnök és Trump elnök azért tud nagyon jól szót érteni, mert tudják, hogy a kontrollálatlan bevándorlás óriási belbiztonsági fenyegetést jelent.

A liberális globalisták, akik az európai országokat irányítják, tönkreteszik Európát. Szó szerint. Örülök, hogy Magyarország nem ment bele ebbe.

– tette hozzá a szakértő.

Az Egyesült Államokban az illegális migránsok inváziójával állunk szemben. Ez nem jó. Azt hiszem, azóta, hogy Joe Biden elnök lett, már több, mint 11 millióan jöttek be. Ennek véget kell vetni, mert a legtöbb ilyen migráns katonakorú fiatal férfi, nem ártatlan családokról van szó. Vajon közülük hányan terroristák, hírszerzők vagy drogkereskedők? Szerintem jelentős számban.

Az amerikai-magyar kapcsolatok jövőjéről és abban az olyan szervezetek szerepéről, mint az AFPI vagy az Alapjogokért Központ Fleitz így nyilatkozott.