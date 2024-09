Zelenszkijt is maga alá temetheti a kormányválság Ukrajnában

Mint lapunk korábban beszámolt, az ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba előtt a napokban már több ukrán miniszter is benyújtotta lemondását a parlamentnek: Denisz Maljuszka igazságügyi, Olekszandr Kamisin, a stratégiai iparágakért felelős, valamint Ruszlan Sztrilec, a környezetvédelmi tárca vezetője. Az ukrán Verhovna Rada lemondta a jövő heti üléseit, Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes és reintegrációs miniszter lemondását nem fogadták el, de a hírek szerint a hamarosan az ukrán parlament szavazni fog Olha Sztefanyisina európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes, valamint Vitalij Koval, az Állami Vagyonalap vezetőjének távozásáról is.

Зустрівся з американським бізнесменом, філантропом, головою мережі Фундацій «Відкрите суспільство» @AlexanderSoros.



Обговорили подальшу взаємодію у важливих для України питаннях. Ішлося про реалізацію Формули миру. pic.twitter.com/3UZZr2mQpL — Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 27, 2024

Egyes vélemények szerint a katonai vereségbe önmagát belehajszoló és korrupt ukrán kormány összeomlása maga alá temetheti Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aminek vannak politikai jelei is. Sokatmondó, hogy a közelmúltban az ukrán elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak a Soros családdal is találkozott Kijevben. Az elnöki iroda hivatalos közlése szerint Jermak és Alexander Soros áttekintették az Ukrajnával kapcsolatos időszerű kérdéseket. Zelenszkij a kormányátalakítást a le Monde francia lapnak úgy kommentálta, hogy:

A kormánynak új energiára van szüksége. Ezek a lépések pedig államunk különböző területeken történő megerősítéséhez kapcsolódnak.

Zelenszkij korábban ugyan közölte, hogy változtatásokat tervez a kabinetben, de az átalakítás mértéke meglepte a szakértőket.

Somkuti Bálint (Forrás: Facebook/ Somkuti Bálint)

Az ukrán kormányzati átrendeződés megfejtése egy fekete dobozhoz hasonlítható, mondta el lapunknak Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő. A történések nem véletlenül teljesen zárt körben történnek így kívülről nem tudhatunk semmit biztosan, tette hozzá.

Az, hogy esetleg ezek a változások Zelenszkij menesztéséhez vezetnek ez egy létező lehetőség. Kiemelte:

tény, hogy zajlik a háttérben egy mozgolódás és az is tény, hogy az amerikai demokratáknak igen erős pozícióik vannak Ukrajnában. Beszéltem egy olyan republikánus háttéremberrel, aki egyenesen azt mondta, hogy Ukrajna egy demokrata biznisz. Ez a tény többé-kevésbé tagadhatatlan, nem véletlenül mondta azt Trump, hogy ha ő lesz az elnök, akkor akár egy nap alatt békét tud teremteni.

Mi várhat Zelenszkijre?

Zelenszkij jelenlegi legitimációja megkérdőjelezhetetlen, mutatott rá a szakértő.

Az ukrán alkotmány rendelkezik arról, hogy ha nem lehet választást tartani akkor hogyan áll fenn a jogfolytonosság és ez rögzítve van. Zelenszkijt nem csak az ukrán közvélemény hanem a nyugatiak is legitim elnöknek tartják. Ezen a területen nehezen elképzelhető, hogy változás lehetne, választásokat egy háborúban álló országban nem lehet tartani és onnantól kezdve az egész helyzet választás útján való rendezése eleve ki van zárva.

– hangsúlyozta Somkuti Bálint.

Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke, Volodimir Zelenszkij (j) ukrán elnök mellett felszólal az Ukrajna Megállapodás kezdeményezése során a NATO-csúcstalálkozón a Walter E. Washington Kongresszusi Központban Washingtonban, 2024. július 11-én (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Azonban itt el lehet képzelni egy olyan helyzetet, hogy nyomásgyakorlás útján lemondásra kényszerítsék, ugyanúgy mint nyilván Dmitro Kuleba és még többen sem önszántából mondtak le. Ez tehát elképzelhető Zelenszkijnél is, például úgy, hogy megfenyegetik, vagy megzsarolják azzal, hogy nem kap több támogatást Ukrajna és ebben az esetben nem marad más, mint a visszavonulás.

Ez egy olyan forgatókönyv, ami ideális esetben erőszakmentes, tette hozzá.

De lehet egy olyan olvasata is a dolognak, hogy merényletet kísérelnek meg ellene, akár sikereset, akár sikertelent.

A szakértő szerint ez azonban kevéssé valószínű, korábban az oroszok is kijelentették, hogy nem céljuk egy Zelenszkij elleni célzott likvidálás, mert az a háború további folyásán semmit nem változtat és ebben az esetben egy hőst lehet belőle kreálni és az ukrán nép hőseként lehet bemutatni, emlékeztetett. Somkuti Bálint szerint, ha ennek a politikai válságnak célja Zelenszkij menesztése, akkor annak többféle végkimenetele lehetséges. Leváltott vagy lemondott államelnökként oda mehet, ahová akar, távozhat külföldre is akár, nyilvánvaló okok miatt valószínűleg ezt is fogja tenni.

Egy ilyen szituációban nem életbiztosítás Ukrajnában maradni, sőt kifejezetten veszélyes.

Ilyen esetben Zelenszkij csatlakozna az amerikai érdekeket támogató politikusok sorához, aki aztán az otthoni feladatainak a befejeztével az Egyesült Államokban élne tovább, összegezte a biztonságpolitikai szakértő.