Kezdődik a kétnapos csúcstalálkozó Brüsszelben

Az uniós vezetők az orosz–ukrán háborúnak minden vetületét megvitatják, így a fronton kialakult helyzettel kapcsolatos fejleményeket is. A megbeszélések tárgya az Ukrajnának továbbra is nyújtandó átfogó támogatás kérdésköre is. Az uniós vezetők megvitatják a legfrissebb közel-keleti eseményeket is. Ennek során kiemelt figyelmet szentelnek annak, hogy a régióban kritikus mértékben eszkalálódott az erőszak.

Az Európai Unió Tanácsa hivatalos oldalán korábban közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az EU a leghatározottabban elítéli Irán Izrael elleni támadását, és az összes felet felszólítja arra, hogy tanúsítson maximális önmérsékletet, és tartsa tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot.

Az EU teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy csökkentse a feszültségeket és hozzájáruljon a helyzet enyhítéséhez annak érdekében, hogy ne alakuljon ki veszélyes regionális konfliktus.

A versenyképesség kapcsán az Európai Unió Tanácsának 2024. április 17–18-i rendkívüli ülésén az uniós vezetők egyetértettek abban, hogy új versenyképességi megállapodásra van szükség. Ezzel összefüggésben a vezetők a mostani csúcstalálkozón át fogják tekinteni az EU versenyképességének fokozása terén elért eredményeket.

Mindez egy héttel azután következik, hogy Orbán Viktor a strasbourgi plenáris ülésen bemutatta a soros elnökségi programot, amelyet feszült vita követett. Az EP-képviselők, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) vezetőjével karöltve a vitát arra használták fel, hogy Magyarország belpolitikájának kapcsán támadják a magyar miniszterelnököt. A felszólalások személyeskedésekbe csaptak át, több alkalommal is megsértették az Európai Unió alapszerződését. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor minden kérdésre higgadtan, összeszedetten válaszolt.