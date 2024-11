Putyin új szövetségesekre támaszkodik

Az ukrajnai háború keleti frontvonalán továbbra is súlyos harcok zajlanak, ahol az orosz hadsereg különféle eszközökkel próbálja megerősíteni pozícióit. A Financial Times beszámolója szerint Oroszország nemcsak észak-koreai katonákra támaszkodik az Ukrajna elleni háborúban, hanem a jemeni húszikra is.

Az Irán által támogatott húszik katonai szóvivője beszédet mond 2024. november 8-án. Fotó:Anadolu/AFP/Mohammed Hamoud

A milícia újoncokat toboroz az orosz hadseregben való bevetésre, és már több száz jemeni zsoldos érkezett Oroszországba kétes emberkereskedelem révén, írja a lap, amely szerint már július óta toboroznak jemeni katonákat az orosz hadseregbe.

A brit lap az érintettekre hivatkozva arról számol be, hogy a zsoldosoknak fizetett munkát és orosz állampolgárságot ígértek Oroszországba érkezésük után, azonban besorozták őket, az orosz fegyveres erők kötelékében pedig az ukrajnai frontra küldték őket. Az újoncok közül többen azt állították, hogy júliusban kereste meg őket az Al Dzsabri vállalat – amelyet a prominens húszi politikus, Abdulwali Abdo Hasszán al-Dzsabri alapított – azzal az ígérettel, hogy új életet biztosíthatnak maguknak Oroszországban, írt erről a New York Post is. Ehelyett a férfiakat a jelentések szerint arra kényszerítették, hogy írjanak alá egy olyan besorozási szerződést, amelyet nem tudtak elolvasni, majd a Kreml és a húszi lázadók közötti egyre szorosabbá váló kapcsolat részeként a frontvonalra szállították őket.

Tim Lenderking, az Egyesült Államok jemeni különmegbízottja szerint Oroszország szoros kapcsolatokat ápol a húszikkal, és fegyverátadásokról tárgyal. A húszik két évtizede véres polgárháborút vívnak a jemeni fennhatóságért. A fegyveres milícia többször lőtt teherhajókra a Vörös-tengeren, hogy meggyengítsék Izraelt. A húszikat Irán támogatja, amely az oroszokat is segíti hadianyaggal.

Korábban olyan hírek is napvilágot láttak, amelyek szerint Moszkva több ezer nepáli és indiai zsoldost hívott segítségül a frontra. Valerij Zaluzsnyij, Ukrajna korábbi katonai főparancsnoka, jelenlegi nagy-britanniai nagykövet e hírekre reagálva is úgy fogalmazott: a harmadik világháború már elkezdődött.