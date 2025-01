Baloldali ügyészek támadják a Meloni-kormányt

Az ügyészség két bűncselekményt feltételezett Najeen Oszama Al-Masztri líbiai tábornok szabadon bocsátásával kapcsolatban. Egész pontosan szabadon bocsátásának személyes segítését, valamint állami források törvénytelen felhasználását, mivel állami repülőgéppel szállították haza Tripoliba – jelentette ki lapunknak Francesco Giubilei politikai elemző. Szerinte az ügyészek találhatnak jogalapot, de tagadhatatlan, hogy minderre egy olyan pillanatban került sor, amikor óriási a feszültség a végrehajtó hatalom és az úgynevezett „vörös talárosok” között. Ők az olasz ügyészségek azon szárnyához tartoznak, akik köztudottan nem szimpatizálnak a jobbközép politikával.

A továbbiakban az is meglepő, hogy Al-Masztri Franciaországon, Németországon, sőt Belgiumon is zavartalanul átkelt – pont azokban az országokban, ahol a legmagasabb a terrorellenes készültség és ahol az elmúlt években kialakult társadalmi feszültségek fejlett felismerő rendszerek kifejlesztését tették szükségesség a belső problémák megelőzésére. Al-Masztri nem volt ismeretlen a hatóságok számára, hiszen nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben ellene

– emelte ki a szakértő. Emlékeztetett arra, hogy a Salvini-ügy is abban az időszakban robbant ki, amikor a Liga vezetőjének népszerűsége megnövekedett és egy olyan fordulóponthoz közeledett, amely hozzájárulhatott volna az olasz jobbközép belső erőegyensúlyának újrarajzolásához. Tagadhatatlan, hogy bár a vádak különböznek, mindkét esetben az olasz konzervatív front arcai a célpontok. Abban az esetben is Francesco Lo Voi ügyész emelt vádat, a Salvini-ügyben is ő volt a bírósági per kezdeményezője.

A szakértő elmagyarázta, hogy az olasz igazságszolgáltatás frakciókra oszlik, többségüket „vörös talároknak” nevezték el a baloldal iránti jól ismert szimpátiájuk miatt. – Figyelemre méltó az is, hogy a feljelentést tevő Luigi Li Gotti számos alkalommal szidalmazta Melonit.

Meloni reformra készül

Francesco Giubilei felhívta a figyelmet arra, hogy Giorgia Meloni megválasztása óta fáradhatatlanul dolgozik a miniszterelnöki hivatal és az igazságszolgáltatás reformján. Különösen fontosnak tartja a bírák és az ügyészek karrierjének szétválasztását. Ezáltal nem gyengülne az igazságszolgáltatás, a háromoldalú hatalommegosztás azonban stabilabbá válna.

A politikai elemző szerint az olasz állampolgárok azért szavaztak a jobbközép kormányra, hogy megoldja az illegális bevándorlás kérdését. Meloni az albániai hazatelepítési és elosztóközpontok megnyitása mellett döntött, és ezért még Keir Starmer brit baloldali miniszterelnöktől is dicséretet kapott, aki a saját hazájában élesen bírálta Rishi Sunakot a Ruanda-terv miatt.

Ez egyértelművé teszi, hogy Meloni ezen a fronton nemcsak politikailag volt eredményes, de nemzetközi szinten is széles körű konszenzusra tett szert.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)